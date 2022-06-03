企業盼放寬商務入境 蘇揆：將由指揮中心宣布

行政院長蘇貞昌今（3）日，視察兒童疫苗大型接種站暨慰勉醫護及工作人員，接受媒體採訪時針對國門開放表示，所有國門的開放跟快慢都是看整個疫情的狀況，我們的醫療能量由中央指揮中心全盤地斟酌，整個政府也會從各方面來考量，然後會由指揮中心來宣布。

蘇貞昌指出，看到有很多家長，因為學校暫時沒有實體上課，急著要打疫苗，而且為了減輕地方第一線診所的負擔，所以上個禮拜天，5天前，我們到台中的時候，蔡其昌副院長和到場的立委也都一再呼籲，希望能設大型兒童疫苗施打站。

蘇貞昌說，根據統計3天來就有近5千人，今天就有（超過）1千多人已經預約要施打，不但給家長方便，孩童受到保護，而且也減輕了地方的負擔。

蘇貞昌也呼籲，在防疫當前，就是大家一起合作，大家一起來對抗病毒，大家一起來守護孩童的健康。