實踐ESG精神！力行企業社會責任的十大製造業公民

落實ESG的典範企業

全球受疫情洗禮下，社交距離的重新定義，促使我們思索人與人及人與環境之間的關係，而近年來在各地興起的ESG浪潮可作為企業與社會、環境永續共存的解答之一。在環境及社會議題逐漸受到重視的時代，經營企業的目標不能只是單純股東至上的創造財務盈餘，以ESG檢視企業是否成功的重要指標逐漸為世界先進經濟體、投資人以及消費者接受及支持。

然而，該如何落實ESG？而在台灣致力 ESG精神的製造業又有哪些？可從企業三大面向指標，即環境永續(Environment)、社會責任(Social)及公司治理（Governance）來評估檢視企業能否長時間參與社會公益及在兼顧循環經濟的前提下營運獲利。

《DailyView網路溫度計》本次根據於天下、遠見雜誌2019、2020、2021年所舉辦「天下永續公民獎」及「遠見企業社會責任獎」獲獎的製造產業名單，利用《KEYPO大數據關鍵引擎》調查出實踐ESG中的企業社會責任面向，且被網友大讚的製造業公司有哪些？一起來看看吧！

（分析期間：2021/05/20~2022/05/19）

Image Source：facebook／中鋼集團教育基金會

No.10 英業達

志工，是英業達文化的一部分，集團的公益慈善基金會多年來深耕社區綠化、弱勢扶助、急難賑災等層面，公司透過提供有薪志工假的方式，鼓勵員工參與社區服務，舉凡捐血、獨居老人送暖、偏鄉傳愛等活動，都不乏看見英業達志工的身影。由於企業總部坐落在台北市士林區，也因此認養了士林前港公園達20年，為在地的環境維護盡一份心力。

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No.9 台灣糖業

製糖業在台灣擁有悠久歷史，台糖公司承繼了許多珍貴的文化資產，近年來致力於已停工的老廠區、糖業鐵道以及日式建築的整修與活化，其中包含「烏樹林鐵道」、「蒜頭糖廠五分車站」等修復計畫，希望分布於台灣各處的糖廠能成為保存產業記憶、連結民眾在地情感的獨特場域，未來也有計畫將鐵道延駛至高鐵站，促進地方觀光。

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image source: taisugar

No.8 宏碁

宏碁公司內部的志工隊持續在「慈善公益」、「資訊教育」、「友善環境」等領域貢獻所長，不但在疫情期間捐贈電腦設備協助補齊遠距教學資源，也曾推行「回收3C挺環保助失親兒」活動，透過環保回收，延續產品循環價值，捐款幫助失去父母的孩子安心上學，宏碁基金會近年更舉辦龍騰創業競賽，鼓勵青年創業注入永續能量。

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image source: 宏碁

No.7 東元電機

東元電機的社會公益活動囊括三大方向：偏鄉與弱勢教育、節能減排以及原住民文化永續教育，希望透過「驚嘆樂舞」等展演活動，將台灣獨有的文化故事保存再發揚。同時，為了喚起社會對於科技長足創新的重視，也成立了「東元獎」表彰在電機、資通、能源、環境、化工材料、生醫農業等領域擁有傑出表現的先驅人士。

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No.6台灣水泥

台泥深信工業應是現代社會中的文明象徵，而非造成汙染的包袱，在此信念下成立的「台泥 DAKA」園區，名字的意義出自太魯閣族語中的「瞭望」，希望這座坐落於花蓮和平的開放生態循環工廠能成為與社會溝通的樞紐，既是休閒園區，也是典藏知識的博物館，不僅結合環境教育及先進垃圾處理技術，亦擔起地方創生及推廣循環經濟的責任。

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image source: 台泥 DAKA

No.5 友達光電

致力於永續轉型的面板大廠友達光電，組織中設有「永續長」一職，並成立友達永續基金會，培育出擁有四大志工群的完善體系，其中文化志業在2020年時建成台中「西大墩窯文化館」，保存廠區內清代陶窯原貌，作為學生與社會大眾接觸舊時代文物、生活科技的機會點，並延伸成為環保建築、再生能源等主題的教學基地。

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image source: 友達光電

No.4 台達電子

台達電子的永續經營以節能環保為方針，公司永續委員會轄下設有的文教基金會，同樣也將能源及氣候、低碳住行相關議題訂為教育主軸，透過舉辦「氣候沙龍」、「厚生地球影展」等活動普及綠能科教，並與台灣深具影響力的新聞獎項「曾虛白先生新聞獎」合作增設台達能源與氣候特別獎，鼓勵媒體從業者重視環保新聞報導。

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image source: 台達電子文教基金會

No.3 中鋼公司

中鋼是台灣鋼鐵產業的龍頭企業，秉持著取之於社會用之於社會的理念，在社會參與方面也展現出可觀的軟實力，包括成立中鋼集團教育基金會，推動「全人社會教育」，同時引進企業資源，走入校園辦理「中鋼生態營」、「鋼鐵之旅」等活動，讓學子以深入淺出的方式認識鋼鐵生產製造、循環經濟及環境保護相關知識，用心栽培起新一代的產業人才。

同時，本著「地方為重」的社區服務理念，中鋼也持續以實際行動關懷社會，像是協助高雄小港醫院籌建「檢疫觀察區」組合屋、舉辦「向防疫人員致敬音樂會」等，感謝疫情期間第一線醫護及警消人員的承擔與付出，傳達出中鋼身為高雄在地企業感念社會的鐵漢柔情。

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No.2 鴻海精密工業

鴻海集團的社會參與行動著重於偏鄉、弱勢教育等面向，因為相信每個孩子都具有無窮潛力，發展機會不應受到環境限制，因此教育基金會成立「鴻海獎學鯨」幫助清寒學生、開辦「台灣希望小學」提供免費補救教學與社工輔導，另一方面，也應用集團資源，大力推廣科技教育，舉辦機器人大賽等活動讓孩子及早與未來接軌。

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No.1 台灣積體電路製造

由台積公司成立的台積電慈善基金會，緣起於公司內部的志工社團，延續社團選定主題後便長期投入的精神，基金會立下四大關懷命題：「環保」、「偏鄉培力」、「照顧獨老」及「孝道」。為什麼要復興孝道？基金會認為溫暖的家庭能滋養出更好的社會，在家庭長照、獨老扶助的議題中，台積電也投入了視訊設備等支持系統，幫助長輩延續社交活力。

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image source: 財團法人台積電慈善基金會

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年05月20日至2022年05月19日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『CSR企業』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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