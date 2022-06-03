金儀提供綠色解決方案 連續六年榮獲綠色採購獎

綠色消費是全球潮流，越來越多的企業以綠色採購及綠色消費行動，共同推動永續發展加入環保愛地球行列；震旦集團旗下金儀公司提供「綠色解決方案」持續引進環保商品、投入數位平台，建置AIoT體驗中心，協助企業轉型打造永續環境，更攜手同仁落實ESG行動，達到節能減碳、環保健康訴求，並連續六年榮獲「綠色採購績優企業獎」殊榮。

金儀公司總經理林敬寶表示，金儀多年來致力提供企業「綠色辦公解決方案」，並在疫情時代以「零接觸服務」，建置AIoT智慧平台、門禁系統、環控系統(電力.電量.空氣)、AI面試系統、視訊會議設備等解決方案，為企業打造健康辦公環境。2022年更以「減碳新美學」為核心建立體驗中心，以ESG實踐者為願景規劃，並攜手同仁從日常辦公生活開始落實。

近期為實踐ESG，金儀同仁響應3/26「Earth Hour 關燈一小時」活動，更制定每月20日為「蔬食辦公日」，不論自備便當或外食，選擇享用蔬菜水果、低碳排食物。並有眾多同仁自發性參加團隊淨山活動，從自身減塑開始，鼓勵同仁自備環保餐具與保溫瓶，共計減少50組免洗餐具與50個寶特瓶產生，同時在山上清除145個人造垃圾，身體力行實踐健康、減碳、愛地球理念。

數位轉型上，金儀成立專案團隊，透過IoT「智慧物聯網」，線上遠端CSRC支援維修服務，整合顧客環境控制、HR系統、門禁系統和訪客系統。並提供「AIoT空間防疫」解決方案，包括在進入辦公室之前，使用「自動測溫消毒機、紅外線SNT熱像儀、AI人臉辨識系統」過濾病毒加強防疫；進入辦公空間後，則採用「Germdie可見光光觸媒」裝置於中央空調系統，強化室內防護，及RiA雙極離子技術抑菌設備，協助企業守護員工健康。

節能環保上，金儀代理KONICA MINOLTA影印機使用Simitri環保型碳粉、具節電功能、自2003年起推動「環保標章」認證，影印機設備原廠生產過程嚴格把關，符合低污染、省能源、可回收的環保規範，並於2021年連續6年榮獲台南市政府頒發的「綠色採購績優企業獎」殊榮；除了硬體設備符合節能標準外，近年更於「智慧環控系統」、「資安控管系統」上大力投入研究，為顧客節省印量，更做到資安管理與用電量偵測，協助顧客打造綠色辦公室。

金儀深耕辦公設備領域，致力於提供智慧辦公解決方案，為企業量身打造健康無毒、環保節能的辦公環境，並以數位印刷軟／硬體實力及多元防疫解決方案（雲端人資系統、人臉辨識系統、紅外線熱顯像儀），期望協助企業打造優質且環保的辦公環境，並為後疫情時代超前部署，開創多元商機。