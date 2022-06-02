台北孔廟新潮祈福 在家就能求考運

今年分科測驗剛好遇上非常時期，眾考生及家長面對的挑戰與壓力，難免心情不安，台北孔廟5月底特別推出「子曰開運錦囊」互動網站，讓考生們在家就能夠向孔子訴說心願、聽聲音就能求考運，還能祝福一樣在備考的親朋好友，只要將准考證號碼和志願科系寫在網站上，就會有專人替你至現場祈福，讓大家即使面臨非常時期也可以安心求考運。

台北孔廟更特別公開備考兩秘訣，讓考生能在家跟著孔子備考求高分。

第一秘訣：e化孔子「子曰開運錦囊」，讓孔子聽聲音，幫你求考運。台北孔廟這次與咖啡廣場合作推出互動網站「子曰開運錦囊」，只要輸入准考證、考試志願 ，在網站上為自己加油喊話，就能獲得孔子的備考祝福。

有趣的互動方式將傳統去廟中祈福的行為轉換成在家就能完成，且還保留了祈福時會在心中默念的傳統 ，變成聽聲音測考運的嶄新玩法，透過對著手機麥克風和螢幕上的孔子祈求考運 ，依據當下的心情、口氣和聲音特色，孔子就會為你提供個人化的備考建議。不僅有趣還造福了眾多緊張、處於最後衝刺期內心苦悶的學生們。

除了能幫助自己求好運，即使不是考生也能幫身旁親朋好友祈福，不管是小孩、身旁一起奮鬥的戰友，只要有准考證號碼和姓名，都能夠為他獻上祝福和加油，最終也會將所有准考證號碼、志願都印製出來，拿到台北孔廟祈福，真的幫你完成祈福步驟，為你祈求好運。

第二秘訣：台北孔廟加持致勝組助提神。除了聲音互動網站外，台北孔廟更攜手和咖啡廣場一起推出台北孔廟加持致勝組，只要玩聲音互動網站，把測驗的結果分享至社群，或是幫別人祈福就有機會參與抽中台北孔廟加持致勝組，裡面的咖啡廣場讓考生都能夠提神，精神滿滿的在家準備考試。

咖啡廣場也表示，希望可以藉由互動網站和台北孔廟加持致勝組，一起和台北孔廟為學生神助攻。辛苦的考生雖然處於非常時刻，不方便前往廟宇祈求考運、獨自備考也加倍辛苦，但台北孔廟和咖啡廣場聯手推出的「子曰開運錦囊」互動網站讓考生們不用出門也可以在家求好運、備考更順利，台北孔廟也希望保佑眾多在非常時刻下的考生們，都能夠發揮正常實力，考運強強滾。

即日起至6月26日為止，只要分享聲音測考運的網站結果到社群上、並至站出來我們咖啡廣場見 Facebook粉專留言，就有機會抽台北孔廟加持致勝組，至6月30日都可以至網站向孔子祈福。