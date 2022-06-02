巨大倡議 自行車永續聯盟召開籌備會議

為了台灣能繼續在全球自行車供應鏈及ESG議題上扮演關鍵角色，也為了自行車產業的永續經營，巨大（9921）集團董事長杜綉珍與執行長劉湧昌率先倡議，邀請自行車產業菁英先進，共商自行車產業ESG聯盟的可能性。

巨大集團今(2)日，也是6月3日世界自行車日(World Bicycle Day)的前夕，邀請了32家自行車業界最重要的企業領袖，共同召開『自行車永續聯盟』(英文名稱Bicycling Alliance for Sustainability, 簡稱BAS)籌備會議，希冀打造一個自行車產業的專屬平合，透過彼此的互動、交流與學習，讓產業間攜手合作，提出自行車產業的ESG永續倡議，擴大自行車產業的聲量與影響力。

巨大公司指出，隨著全球氣候變遷加劇，氣候風險急遽升高，2020年全球自然災害損失已達6兆台幣，顯著災損已成為常態。若不改變目前大氣中CO2濃度增加的趨勢，地球將只剩下不到12年可以挽救。因應此一議題，各國政府紛紛提出各式規範，ESG(環境/社會/治理)已成為各企業乃至於所有人類不得不嚴肅面對的課題。

自行車本身所具備的節能低碳特質，在地球永續發展的討論中，勢將成為消費者未來通勤健身的必然選擇。尤其是根基於台灣的高端自行車產業鏈，對於全球自行車產業的未來趨勢與走向，具有動見觀瞻與指標性的地位，在環保永續成為顯學之際，更不應該在此議題中缺席。

此次籌備會議選在6月3日世界自行車日(World Bicycle Day)前夕於台灣自行車聚落的大本營台中地區舉行，意義非凡。籌備會中也正式公佈了『自行車永續聯盟』的中文名稱以及『Bicycling Alliance for Sustainability, 簡稱BAS』的英文名稱，也就聯盟成立的宗旨與功能進行了初步的討論，並確立『自行車永續聯盟』將於今年10月下旬舉辦正式成立大會。

此次籌備會議除了邀約的巨大集團之外，參與的自行車業界名單如下(依公司英文字母排序):

亞獵士、DT SWISS、鑫元鴻、FOX、順捷、天心、金盛元、合懋、伊諾華、佳承、久鼎、久裕（4173）、建大（2106）、桂盟（5306）、利奇（1517）、六哥、台萬、正新（2105）、美利達（9914）、華銘、安大、品岳、榮輪、速聯、彥豪、極點、政伸（8481）、Trek、偉兒達、維樂、鋐光、維格（2733）。此外，台灣自行車輸出業同業公會及財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心亦參與了此次會議。