從環保餐盒、清洗到訂餐系統 「循拾」打造零廢棄環境

外送食物及手搖飲在台灣蔚為風潮，一次性餐具用量暴增造成環境負荷，許多企業、商家、公部門認同減廢理念卻不知如何著手。為推動環保及循環經濟，社會企業「LooPick 循拾」以環保餐盒出發，提供多元化服務，除了環保餐點配送、專業清洗，更可客製化訂餐及容器管理系統，完整建置「一條龍循環服務」，成立近一年已累計減少兩萬多個一次性餐具，相當於三萬多公斤碳排放量。

由青年及學生組成，背景包括化學、機械、傳播等各科系組成的循拾成員，團隊年輕卻已厚植專業科技實力，足以把關軟硬體工程、品質檢驗、行銷宣傳及業務經營等全方位領域。行銷長陳怡蓁回憶，就讀交大時看到宿舍垃圾桶短短一天就被外送餐盒堆滿，畫面令人震驚，刺激他們創立環保餐具服務，盼消費行為不再產生垃圾。

從最基本的餐盒就嚴格揀選，蔡萁聿執行長表示，有些多功能餐盒可以放餐具又能防漏，但配件一多就容易藏汙納垢，不適合大規模使用，因此他們避開矽膠或具有太多卡榫結構的餐盒，選用耐酸鹼、耐熱的PP（聚丙烯）材質，即使破損或達到年限依然可以回收再利用，徹底落實整套循環過程。

成立近一年，循拾已承辦過多次大型市集及餐會活動，更吸引不少企業、工廠、民間團體成為忠實顧客，每次服務量能高達上千件環保餐具。例如北部許多商辦大樓沒有員工餐廳，循拾可量身設計數位化的訂餐軟體，依照預算配餐或開放員工自行點餐，並包下外送、回收及清洗工作，用一條龍服務打造「零廢棄辦公室」，使用方便又人性化，不必歷經轉型的陣痛期。

營運長林仁凱表示，從容器、清潔、物流、訂餐系統，長期或短期服務，循拾都可根據客戶需求開發不同的訂餐系統，無論軟硬體、後端供應鏈都一應俱全，專業清潔場更有定期檢驗，確保安全衛生。

今年環保署修法，要求連鎖超商及速食店明年需使用一定比率的循環杯，讓環保餐具使用進一步法制化，已有業者積極向循拾接洽，希望協助「無痛導入」整套循環杯租借及清洗系統。