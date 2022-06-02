裕鐵斥資108億元擴廠 中鋼按讚

投資臺灣事務所2日發布，主力外銷單軋廠裕鐵企業投資108億元，在高雄路竹擴建鍍鎂鋁鋅廠及裁剪廠，導入智慧製造元素，運用大數據、物聯網、數位化管理及感測器，將成為國內最先進製程的專業鍍面廠；中鋼（2002）按讚。

中鋼董事長翁朝棟說，裕鐵是相當有活力的鋼廠，不斷在國際外銷市場拓展業務，是台灣鋼鐵工業拚經濟不可或缺的大將。

投資臺灣事務所表示，截至目前已吸引1,202家企業超過1兆6,965億元投資，預估創造13萬個本國就業機會，後續尚有19家企業排隊待審。

裕鐵企業主要從事酸洗、冷/熱軋、鍍鋅、鍍鋁鋅、烤漆鋼品製造及加工服務，產品銷售至美加、歐洲及東南亞等地，與燁輝（2023）、盛餘（2029）等為國內鋼鐵產業外銷三雄。