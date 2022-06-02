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巨大集團創辦人劉金標 獲頒聯合國世界自行車日獎

中央社／ 台中2日電

聯合國肯定巨大集團創辦人劉金標對自行車產業貢獻，今天頒發2022年度聯合國世界自行車日獎-特別終身成就獎，是台灣首位獲得這個獎項的人。

頒獎典禮今天在東海大學路思義教堂舉行，劉金標、自行車新文化基金會及微笑單車公司董事長劉麗珠，東海大學校長張國恩、巨大集團董事長杜綉珍等人與會出席。獲得聯合國的肯定，劉麗珠獲頒自行車領導與卓越貢獻獎。

張國恩表示，2022年聯合國世界自行車日獎，原訂6月3日在紐約聯合國進行頒獎儀式，因疫情嚴峻，這次採線上頒獎並寄送獎盃給予獲獎人。因為劉金標與劉麗珠父女肯定東海大學創校精神與辦學理念，此次代聯合國頒發此獎項，東海大學深感榮耀。

杜綉珍代劉金標發表得獎感言，過去50年來，她與劉金標一路從小公司到市值超過千億的巨大集團，不論全球局勢如何轉變，台灣仍是掌握世界自行車的力量。2007年，台灣人面臨無薪假金融危機，當時劉金標帶動自行車隊風潮，也讓世界各國皆來台取經。

劉金標1972年創立巨大機械，2016年卸任，1981年創立捷安特自有品牌，製造的自行車暢銷全球五大洲，以全球最新進技術打造碳纖超輕量自行車，眾多車款獲獎無數。

劉麗珠自2008年被劉金標徵召回台，致力於騎乘風氣推動。為使台灣在規劃自行車公共建設時可以藉國外案例開拓視野，特別籌組參訪團邀請台灣政府官員前往荷蘭、日本愛媛縣及廣島縣，考察當地城市及近郊便利友善的自行車建設。

自行車 東海大學 聯合國

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