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台船再有新艇交付 今舉行第10艘100噸級巡防救難艇交船

經濟日報／ 記者吳秉鍇／即時報導
台船針對海巡署下訂的15艘100噸級巡防救難艇訂單，今(2)日舉行第10艘新艇交船典禮。照片／台船提供
台船針對海巡署下訂的15艘100噸級巡防救難艇訂單，今(2)日舉行第10艘新艇交船典禮。照片／台船提供

台船（2208）針對海巡署下訂的15艘100噸級巡防救難艇訂單，今 (2)日舉行第10艘新艇交船典禮。而後續的5艘巡防救難艇預計2023年全部完工交付，可為該公司營運加分。

台船表示，海巡署為加強巡邏台灣海域及保護漁民，委託該公司建造15艘100噸級巡防救難艇，前9艘巡防救難艇已分別完工交船，此次交付的是第10艘編號1148巡防救難艇。

該新艇是於2020年9月22開工，2021年2月22日安放龍骨，2021年11月24日下水；而在昨日由台船基隆廠廠長朱有亮廠長與海巡署艦隊分署副分署長吳金河共同主持交船典禮。另5艘巡防救難艇預計2023年全部完工交船。

台船並指出，該公司配合「國艦國造」政策，目前除100噸級系列船外，尚有海巡署委建4,000噸級及1,000噸級巡防艦正建造中。未來除各項軍艦及公務船打造，也將爭取海巡署各式艦艇全壽期維修長約，期望能提供最大後勤維修能量。

在此同時，台船未來也可配合海巡署及海軍造艦需求，參與各型作戰和後勤艦艇的設計、建造工作，以該公司具備建造各型設備及能力，將能滿足海巡署及海軍所需各類型艦艇的汰舊換新。台船昨日以平盤收在19.7元。

據了解，台船先前逐步拿下五、六百億元的國艦國造業務正加速發酵，加上國造潛艦（IDS案）所建造的封閉式專用廠完成隨即展開建造，可為長期發展提供穩定成長。

海巡署 台船

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