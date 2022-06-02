第1季賣逾50億元！大同莊園銷售全台第二 第一在台中

根據實價揭露資料，今年第1季預售交易表現穩定，全國揭露預售金額達3553億元，年增4成；今年第一季熱銷的個案中，總計有17案的揭露金額超過20億元，其中以台北市、新北市、台中市的個案居多。

統計顯示第1季揭露金額最高的熱銷案為「雙橡園2925」，個案訴求SRC鋼骨大樓，且2925坪的大面積開發，基地位於北屯水湳生態公園第一排等條件，今年第一季就揭露實價金額高達57.3億元。

資料來源／實價資料

第二名則是大同莊園三期，位於新北市土城的開發案，個案訴求33層鋼骨雙制震，捷運海山站500米，同時基地面積也接近5千坪，大面積開發相對具有優勢，今年第一季實價揭露金額達51.6億元，是今年第一季少數銷售超過50億元的熱銷大案。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，前幾大熱銷的個案，都是屬於大面積開發案，個案總銷金額高，且大面積開發讓個案的規劃條件更佳，有些甚至都是超高樓層的規劃，不僅售價高，同時從實價揭露也可發現銷售都創下不錯的佳績。

統計今年第1季前10大熱銷的預售案中，台中市就有4案入列，主要台中市房價上揚且區域內有重劃區的推案釋出，個案規模較大且重劃區的新案也成為消費者心中偏好的主流產品，新北市也有4案擠進10大熱銷案中，其餘則是台北市與台南市，其中10大熱銷個案有一半以上都是重劃區的推案。