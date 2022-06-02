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第1季賣逾50億元！大同莊園銷售全台第二 第一在台中

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
大同莊園三期。記者游智文／攝影
大同莊園三期。記者游智文／攝影

根據實價揭露資料，今年第1季預售交易表現穩定，全國揭露預售金額達3553億元，年增4成；今年第一季熱銷的個案中，總計有17案的揭露金額超過20億元，其中以台北市、新北市、台中市的個案居多。

統計顯示第1季揭露金額最高的熱銷案為「雙橡園2925」，個案訴求SRC鋼骨大樓，且2925坪的大面積開發，基地位於北屯水湳生態公園第一排等條件，今年第一季就揭露實價金額高達57.3億元。

資料來源／實價資料
資料來源／實價資料

第二名則是大同莊園三期，位於新北市土城的開發案，個案訴求33層鋼骨雙制震，捷運海山站500米，同時基地面積也接近5千坪，大面積開發相對具有優勢，今年第一季實價揭露金額達51.6億元，是今年第一季少數銷售超過50億元的熱銷大案。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，前幾大熱銷的個案，都是屬於大面積開發案，個案總銷金額高，且大面積開發讓個案的規劃條件更佳，有些甚至都是超高樓層的規劃，不僅售價高，同時從實價揭露也可發現銷售都創下不錯的佳績。

統計今年第1季前10大熱銷的預售案中，台中市就有4案入列，主要台中市房價上揚且區域內有重劃區的推案釋出，個案規模較大且重劃區的新案也成為消費者心中偏好的主流產品，新北市也有4案擠進10大熱銷案中，其餘則是台北市與台南市，其中10大熱銷個案有一半以上都是重劃區的推案。

曾敬德指出，今年第一季房市還是處於景氣熱絡的時期，包括通膨與造價上揚都對房市有利，預售案場普遍呈現熱銷的市況，直到央行升息與打炒房等題材發酵，加上疫情轉趨嚴峻，預售市況轉冷，後面兩季預售揭露可能會轉冷清。

雙橡園2925。圖／業者提供
雙橡園2925。圖／業者提供

重劃區 房市 大同

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