SCFI貨櫃運價指數連三周上揚 漲幅0.78%

隨著上海解封，亞洲等各區域線的運輸量復甦強勁，今(2)日出爐的SCFI貨櫃運價指數連三周上漲，漲幅0.78%、漲幅較前兩周微幅擴大，長程主要航線小跌，然而，近洋線則是活蹦亂跳，包括波斯灣、南非航線都出現大漲。

今天新出爐的最新一期SCFI貨櫃運價指數連三周上揚，指數上漲32.66點至4208.01點，漲幅0.78%。因為中國大陸的貨量本週還沒有開始大量增溫，遠東到歐洲、地中海、美西及美東運價都是較前一周下滑。

遠東到波斯灣及到南半球都是較前一周上漲，其中遠東到波斯灣漲幅達10.83%，遠東到南美漲幅3.31%，遠東到東南亞也較前一周漲幅3.46%，周邊航線上漲，也帶動整體運價指數較前一周上漲0.78%。

四大主要遠洋線運價變化，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達5,855美元，較前一周下跌10美元，跌幅0.17%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達6,570美元，較前一周下跌19美元，跌幅0.29%。

北美線的遠東到美西每FEU(40呎櫃)達到7,710美元，較前一周下跌66美元，跌幅0.85%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達到10,231美元，較前一周下跌274美元，跌幅2.6%。