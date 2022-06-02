摩根士丹利蟬聯《機構投資者》全亞洲研究團隊排行榜首

摩根士丹利（紐約證券交易所代碼：MS）在《機構投資者》雜誌於今日揭曉的全亞洲研究團隊排行榜中再次榮列榜首，成為該排行榜29年評選歷史中首家連續八年蟬聯第一的公司。

《機構投資者》雜誌透過來自超過1,400家機構的4,800位專業投資者的投票，評選出亞洲區內最佳賣方分析師團隊。

在2022年的評選中，摩根士丹利亞洲研究團隊入選35項研究類別，其中19個團隊排名第一，創公司歷史之最；另有11個團隊名列第二，4個團隊獲得第三名，排名前三的團隊總數達34個。此次評選覆蓋除日本以外的整個亞太地區。

摩根士丹利亞洲研究部主管暨董事總經理William Greene表示：「摩根士丹利一直為客戶提供領先理念，對於連續八年獲得認可，我們倍感榮幸，並衷心感謝客戶始終如一的支持，以及團隊的努力和獨特見解。在過去的一年，客戶尤其關注地緣政治風險、供應鏈壓力和通貨膨脹等市場焦點。我們的團隊一直與投資者保持緊密溝通，為他們提供全方位的研究分析。我們十分重視跨地區、跨行業及跨資產類別的合作，在宏觀經濟環境面臨不確定性的背景下，這對我們的客戶至關重要。」

摩根士丹利研究部擁有一系列行業領先的研究產品，包括《藍皮書》系列（ Blue Papers）、《基本面》系列（Foundations）、《洞察》系列（Insights）、《觀點》系列（Ideas）及《動態》系列（Updates）等，既有著眼長遠的深度分析，也有專注於短期的投資建議，旨在為客戶提供豐富多元的內容。

《機構投資者》的投票結果顯示，摩根士丹利亞太區研究部在市場、行業、宏觀及策略評選類別中保持卓越表現。在宏觀經濟、股票策略、量化研究、主題研究類別中排名第一。 在亞洲各市場的評選中，公司在澳洲／紐西蘭、中國、香港、台灣及南韓名列第一。此外，摩根士丹利還在汽車和汽車零組件、基礎材料、博弈和酒店、工業、網際網路、油氣化工、電力、通訊及運輸等行業類別中榮獲第一名。