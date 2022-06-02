青割玉米雨害 台南勘災確認今爭取現金救助及低利貸款

台南市青割玉米因前兩月多次降雨影響，受損嚴重，市府農業局昨天現場勘查發現損害程度達到災損救助標準，下午宣布提報農糧署爭取列入現金救助及低利貸款災區。

農業局表示，1日邀集台南區農業改良場、農糧署南區分署及區公所等單位組成勘查小組，前往受災的青割玉米產區勘查，發現受4、5月多次降雨影響，青割玉米生長情形不佳，損害程度達20%以上。

市長黃偉哲表示，農業天然災害現金救助，必須依法現勘確認同一行政區內同品項作物，全區損害程度達20%以上，經提報農糧署公告列入現金救助及低利貸款災區，於公告隔日起10日內至土地所在地公所申報現金救助，另申請低利貸款農民自公告隔日起10日內，依實際受害情況，向當地區公所申請核發農業天然災害受災證明書，核發隔天起15日內，檢附證明書及貸款申請計畫書，向貸款經辦機構提出申請。