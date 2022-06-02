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永和得和段都更通過審議 完工可分回54戶社宅

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
永和得和段都更案現況照。圖／新北市都更處提供
永和得和段都更案現況照。圖／新北市都更處提供

位於新北市永和國小旁的永和得和段都更案，5月27日經都更審議會通過，待計畫核定即將辦理拆除重建，預計2023年4月動工，2025年1月完工。新北市都更處表示，完工後市府可分回54戶，可做為社會住宅使用。

都更處表示，本案基地位於永和區中正路、中正路412巷及中正路412巷20弄所圍街廓，面積共計4126平方公尺，更新後將興建1幢2棟地上28層地下5層的鋼骨鋼筋混凝土造住商混合大樓，並留設2652.2平方公尺的退縮人行步道空間、口袋公園及通學步道等開放空間，提供友善就學環境及生活品質。

該案私有土地部分，更新前為4樓公寓計80戶，非海砂，屋齡約45年，本次大會通過為變更事業及擬訂權變計畫，事業計畫核定時有11位所有權人未同意，目前經實施者協調後，尚有約8位所有權人仍在協調中。

另外，範圍內公有土地占總面積約24.33%，市府更新後可分回約54戶住宅單元、26部停車位，未來預定做社會住宅使用。

都更處表示，與本案相同的包含中和區錦和段都更案，於4月時大會通過，位於中和雙和醫院旁，可提供64戶社會住宅。中和區民樂段都更案目前施工中，完工將分回社宅，預計2024年3月完工，分回社宅44戶住宅及32部車位。

永和得和段都更案完工模擬圖。圖／新北市都更處提供
永和得和段都更案完工模擬圖。圖／新北市都更處提供

都更 社會住宅

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