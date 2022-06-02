永和得和段都更通過審議 完工可分回54戶社宅

位於新北市永和國小旁的永和得和段都更案，5月27日經都更審議會通過，待計畫核定即將辦理拆除重建，預計2023年4月動工，2025年1月完工。新北市都更處表示，完工後市府可分回54戶，可做為社會住宅使用。

都更處表示，本案基地位於永和區中正路、中正路412巷及中正路412巷20弄所圍街廓，面積共計4126平方公尺，更新後將興建1幢2棟地上28層地下5層的鋼骨鋼筋混凝土造住商混合大樓，並留設2652.2平方公尺的退縮人行步道空間、口袋公園及通學步道等開放空間，提供友善就學環境及生活品質。

該案私有土地部分，更新前為4樓公寓計80戶，非海砂，屋齡約45年，本次大會通過為變更事業及擬訂權變計畫，事業計畫核定時有11位所有權人未同意，目前經實施者協調後，尚有約8位所有權人仍在協調中。

另外，範圍內公有土地占總面積約24.33%，市府更新後可分回約54戶住宅單元、26部停車位，未來預定做社會住宅使用。