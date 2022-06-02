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古坑柑橘減產5成 保障所有農民權益 現金救助再等等！
雲林縣今年柑橘類果樹開花時遇3月霪雨，柳丁、茂谷柑、文旦及椪柑結果率均不佳，永光村、麻園村柳丁減少約一半，農委會主委陳吉仲日前說，柑橘類最快6月可申請天災現金救助，今副縣長謝淑亞與農改場專家到場勘災表示，需等6月底全區生理性落果完畢，再申請公告現金救助，避免農民生理性落果尚未完成而未達救助標準。
麻園村沈姓果農說，今年初柳丁、茂谷花開很多，但3月時幾乎每天都飄雨，影響花蕊授粉，果實數量跟之前比差很多，原本一棵果樹可收成超過100台斤，現在每棵果樹可能只能收成60台斤，他整片果園產量預估減少4成。
農民栽種方式各異，果樹結果及落果期程也各不相同，麻園村、永光村在5月中已明顯減少約5成，新庄村生理性落果仍在持續。
農業試驗所嘉義分所副研究員陳祈男說，新庄村部分果樹枝頭上還有小顆黃色果實，生理性落果尚未完成，預計6月中下旬古坑鄉柑橘生理性落果結束，到時再到結果、落果期程較慢地區勘災，判斷會比較準確。
謝淑亞表示，縣府知道農民一直殷殷期盼政府6月救助，但為顧全所有果農權益，會等到全部農民果園生理性落果完成，再函請農委會公告現金救助，因其申請期限只有10天，若過早公告救助，會導致尚未落果的果農不符合申請標準，在6月底前一定會幫助受災果農申請救助。
農業處代理處長蔡耿宇表示， 雲林縣柳橙種植面積1458公頃、文旦柚種植面積243公頃、椪柑種植面積425公頃、茂谷柑種植面積382.89公頃，等生理性落果結束，受災逾2成將函報中央建議每公頃8萬元現金救助。
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