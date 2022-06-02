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購屋信心降?這產品詢問度提高 台灣房屋:下半年靠3關鍵

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
台灣房屋首席副總裁周鶴鳴（圖左二）與國立中央大學台經中心共同發表「房地產購買時機」指標記者會。圖／台灣房屋提供
台灣房屋首席副總裁周鶴鳴（圖左二）與國立中央大學台經中心共同發表「房地產購買時機」指標記者會。圖／台灣房屋提供

房市疫情、升息、打房等影響，購屋信心下降，下半年走向如何？台灣房屋首席副總裁周鶴鳴認為，雖然現階段看屋量減少，但仍有強勁的剛性需求，成交率反而提高，其中，疫情使得出入國不便，「類度假」別墅、農舍等產品，詢問度也隨之增加。

周鶴鳴分析，台灣房市當前主要是國內疫情升溫、國際局勢不明的影響，短期客戶看屋量大幅減少，但現階段願意出來看屋的客戶需求較強烈，成交率反而提高了，近年房價漲幅大對首購影響較大，但對換屋族群影響不大。

儘管房市受疫情干擾，但長期置產客群仍有其需求，周鶴鳴點三大關鍵，首先，疫情趨緩、戰爭會結束，市場資金熱錢相對過往仍然很多；再來，短期預售屋投資客退場，部分資金長期規劃，轉向保值、收益產品；第三，台灣產業回流，基本面看多未變，工業地產、商用不動產需求仍大。

商用不動產方面，周鶴鳴指出，後疫情時代，服務業改變，電商發貨店、辦公室廠辦或是倉儲等需求持續，且遠距產業、工作室仍持續發展，透天型的住辦店合一產品需求將繼續提升。

值得一提的是，受限連續三年的疫情，出國大幅銳減的同時，國內度假意外成為亮點，類度假休閒的別墅、農舍、農地，詢問度也相對提高不少。

據台經院發布「房地產購買時機」指標顯示，5月為111.1點，較4月下跌5.25點，周鶴鳴表示，5月小跌屬短期信心不足，長期房地產指標仍然超過100以上，屬於正面預期，顯然通膨脹貨幣貶值的心理影響，房地產還是重要的選項之一。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，以房市供給面來看，台灣經濟研究院4月份公布營建業營業氣候測驗點為96.1點，較上月105.34點下跌7.85點，呈現連續第三個月下滑走勢且為2020年7月以來新低點。

根據中央銀行4月份統計數據，象徵建商推案信心的建築貸款餘額為289.96百億元，續創歷史新高，較去年同期提高13.3%，但相較於去年成長幅度，建築貸款年增率增幅已明顯趨緩，主要受到央行針對土地限貸與嚴格控管成數等相關政策、營建成本居高不下等因素影響，使得建商推案態度轉趨審慎。

江怡慧說，短期物價膨脹壓力難解與經濟成長表現下修，影響民眾實質購買力、家庭所得與財富、就業狀況以及建商推案態度，預期

民眾未來半年購屋意願，整體相較去年保守，自住需求將不排除遞延。

疫情 房市

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