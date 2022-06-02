南僑董座陳飛龍 面對原物料高漲將開創高附加價值產品

南僑（1702）111年股東常會於今(2)日召開，股東會由陳飛龍董事長親自主持。通過每股配發現金股利2.2元，訂於今年7月1日分配發放。陳飛龍表示，面對原物料高漲，南僑將開創高附加價值產品，以消費者的利益為導向，搶攻市場商機。

對於今年展望，陳飛龍表示，南僑將開創高附加價值產品，以消費者的利益為導向，謀求與各種不同業態的企業合作，共創商機，擴張生意機會，並讓消費者獲得最大的受惠，進而帶動產業的進步。

而南僑大陸油脂事業經營25年，其中南僑食品集團(上海)已於2021年5月在上海A股掛牌上市，成為上市食品業第一家在中國大陸掛牌企業。所募資金擴張烘焙油脂及冷凍麵糰產能、擴建冷鏈倉儲及研發中心，深耕南僑在大陸市場的競爭力。

東協市場主要的重心放在泰國，南僑在泰國經營31年，以嬰兒米果、調理熟飯、調理粥行銷全球市場，看好東南亞及歐美市場發展可期，於2016年在泰國南僑現有工廠旁，購得2萬坪的土地，2018年10月進行建廠工程，第一期已投入約13.7億泰銖，興建一棟智能廠房及裝設嬰兒米果線及烘焙麵包零食線各一條，米果線已在2020年第二季順利投產；另烘焙麵包零食線預計於2022年下半年投產，預計將挹注營收與獲利。

陳飛龍表示，未來南僑將聚焦經營全球利基市場，在油脂、稻米、麵粉乳製品上 持續研發加碼投資，目前食品營收已超過全集團營收的97%，未來更加緊投入以滿足食安及健康潮流，開發更細微精準的生技功能性產品，是事業部未來的發展目標。

南僑去(2021)年合併營業額為198.61億元，年增12.71%，獲利10.71億元，年增12.67%，每股盈餘4.32元；去年度合併營收再創集團新高，獲利也是近五年新高。