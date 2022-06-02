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南僑董座陳飛龍 面對原物料高漲將開創高附加價值產品

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
南僑股東常會於今(6/2)日召開，股東會由陳飛龍董事長親自主持。南橋提供
南僑股東常會於今(6/2)日召開，股東會由陳飛龍董事長親自主持。南橋提供

南僑（1702）111年股東常會於今(2)日召開，股東會由陳飛龍董事長親自主持。通過每股配發現金股利2.2元，訂於今年7月1日分配發放。陳飛龍表示，面對原物料高漲，南僑將開創高附加價值產品，以消費者的利益為導向，搶攻市場商機。

對於今年展望，陳飛龍表示，南僑將開創高附加價值產品，以消費者的利益為導向，謀求與各種不同業態的企業合作，共創商機，擴張生意機會，並讓消費者獲得最大的受惠，進而帶動產業的進步。

而南僑大陸油脂事業經營25年，其中南僑食品集團(上海)已於2021年5月在上海A股掛牌上市，成為上市食品業第一家在中國大陸掛牌企業。所募資金擴張烘焙油脂及冷凍麵糰產能、擴建冷鏈倉儲及研發中心，深耕南僑在大陸市場的競爭力。

東協市場主要的重心放在泰國，南僑在泰國經營31年，以嬰兒米果、調理熟飯、調理粥行銷全球市場，看好東南亞及歐美市場發展可期，於2016年在泰國南僑現有工廠旁，購得2萬坪的土地，2018年10月進行建廠工程，第一期已投入約13.7億泰銖，興建一棟智能廠房及裝設嬰兒米果線及烘焙麵包零食線各一條，米果線已在2020年第二季順利投產；另烘焙麵包零食線預計於2022年下半年投產，預計將挹注營收與獲利。

陳飛龍表示，未來南僑將聚焦經營全球利基市場，在油脂、稻米、麵粉乳製品上 持續研發加碼投資，目前食品營收已超過全集團營收的97%，未來更加緊投入以滿足食安及健康潮流，開發更細微精準的生技功能性產品，是事業部未來的發展目標。

南僑去(2021)年合併營業額為198.61億元，年增12.71%，獲利10.71億元，年增12.67%，每股盈餘4.32元；去年度合併營收再創集團新高，獲利也是近五年新高。

去年集團持續投資研發新產品，如水晶肥皂與益生菌的結合於研發生物分解度高、多功能性潔淨衣物的產品；油脂事業推出符合國際標準的「潔淨」及「無添加」的NEBOS系列油脂；冰淇淋事業每年推陳出新，並與知名品牌聯名合作，擴張生意模式與機會。常溫米飯及急凍熟麵採用符合健康潮流食材，開發新產品，並且榮獲國內外多項認證。

南僑會長陳飛龍表示，南僑將開創高附加價值產品，以消費者的利益為導向。南橋提供
南僑會長陳飛龍表示，南僑將開創高附加價值產品，以消費者的利益為導向。南橋提供

南僑 營收

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