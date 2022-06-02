房市走冷？台灣房屋：三關鍵撐住下半年房市
台灣房屋與國立中央大學台灣經濟發展研究中心合作調查「房地產購買時機」指標，本月調查結果111.1點，與上月相較下跌5.25點，台灣房屋首席副總裁周鶴鳴表示，5月小跌屬短期信心不足，長期房地產指標仍然超過100以上，仍是正面預期，通膨脹貨幣貶值的心理影響，讓房地產還是重要的選項。
周鶴鳴分析，台灣房市當前主要是國內疫情升溫、國際局勢不明的影響，短期客戶看屋量大幅減少，但現階段願意出來看屋的客戶需求較強烈，成交率反而提高了，近年房價漲幅大對首購影響較大，但對換屋族群影響不大。
雖然有疫情影響，但房市有三關鍵支撐，下半年仍看好：
一、疫情趨緩、戰爭會結束，市場資金熱錢相對過往仍然很多。
二、短期預售屋投資客退場，部分資金長期規劃，轉向保值、收益產品。
三、台灣產業回流，基本面看多未變，工業地產、商用不動產需求仍大。
周鶴鳴表示，疫情結束後，服務業改變，電商發貨店、辦公室廠辦或是倉儲等需求持續，遠距產業、工作室持續發展，透天型的住辦店合一產品需求也將繼續提升。
另外連續三年的疫情，出國大幅銳減的同時，國內度假意外成為亮點，類度假休閒的別墅、農舍、農地，詢問度也相對提高不少。
台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，以房市供給面來看，台灣經濟研究院4月份公布營建業營業氣候測驗點為96.1點，較上月105.34點下跌7.85點，呈現連續第三個月下滑走勢且為2020年7月以來新低點。
根據中央銀行4月份統計數據，象徵建商推案信心的建築貸款餘額為289.96百億元，續創歷史新高，較去年同期提高13.3%，但相較於去年成長幅度，建築貸款年增率增幅已明顯趨緩，主要受到央行針對土地限貸與嚴格控管成數等相關政策、營建成本居高不下等因素影響，使得建商推案態度轉趨審慎。
江怡慧說，短期物價膨脹壓力難解與經濟成長表現下修，影響民眾實質購買力、家庭所得與財富、就業狀況以及建商推案態度，預期民眾未來半年購屋意願，整體相較去年保守，自住需求將不排除遞延。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言