詭異房市！中和板橋等嘸人成交掛蛋 這些區買爆

住展雜誌市調指出，5月新屋市場表現極端且詭譎，銷售一段時間的舊建案來客組數大降，成交也受打擊，尤以中和、板橋最明顯，兩區建案不只舊案來客少，新案人氣也不佳，平均單周來客組數只有個位數，許多建案成交掛蛋，為大台北地區市況最悲催的行政區。

但內湖、三重、林口、八里、鶯歌與竹縣等地，情況大不同，新開賣的建案呈現人氣、買氣爆棚、成交價創高的特殊景況，建案周來客都在50組以上，有些一周來客甚至多達200組，完全不受疫情影響。

住展雜誌研發長何世昌表示，出現如此奇特現象，原因可能和各地居隔染疫情況、開價以及區域供需有關，部分地區因推案較少，新案出現，即使疫情嚴重，仍吸引在地需求看屋；反倒是供給大量的地區，外來客暫緩看屋避疫，因此人氣大減。

根據住展市調，代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，5月為45.7分，對應燈號維持綠燈，已經連10綠。風向球六大構成項目中，預售屋推案量、成交組數分數下滑，新成屋供給分數上揚，來客組數、議價率、待售住宅等三項分數持平。

推案方面，北台灣5月預售屋推案量僅約300億元，較4月案量斬腰，5月完工釋出的新成屋戶數則反向走高至700戶多戶。

何世昌表示，由於新開賣的建案數少，北台灣5月線上待售的住宅建案數持續下滑，持續位在1000個以下的相對低點，意味著市場賣壓並不大。

價格方面，雖然本土疫情在5月快速飆升且累計染疫人數突破百萬，但新建案價格仍未看到鬆動跡象，主因是營造、土地成本還在歷史高峰，且疫情導致工地停工狀況頻傳，進一步加重推案成本，5月北台灣新建案平均議價率仍維持約11.7％，與4月數值相當。

5月住展風向球追蹤的指標建案平均來人組數約為一周25.6組，較4月僅略減1.1組，減幅十分有限，市況似乎已經「跌無可跌」。另5月住展風向球追蹤的指標建案平均成交組數約2.5組，較4月減少0.3組。