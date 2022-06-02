台塑協助濁水溪揚塵改善、邁向碳中和 獲肯定

雲林縣昨（1）日舉辦「共享環保佳績 雲林拚第一」記者會，分享空氣品質維護工作成果，連兩年榮獲環保署空氣品質維護或改善工作執行績效評比「特優」，110 年主要以離島工業區污染管制、濁水溪揚塵治理及劃設校園空氣品質維護區等特色獲得中央肯定，特感謝各單位對於空氣污染管制工作配合及努力。

此外，台塑企業除協助濁水溪揚塵改善外，配合能源轉型措施，煤轉氣及廠內燃油改為燃氣鍋爐，並於製程產生 CO2提升回收再利用技術，持續發展碳捕捉封存技術(CCS)，以及提升製程智能化(AI)應用於節能減排改善，朝向碳中和目標邁進，善盡企業之責，特頒發企業社會責任(ESG)永續環境貢獻獎。

台塑企業協理蔡建樑表示，在縣長及環保局長統籌帶領及各單位的配合下，濁水溪的河川揚塵事件日減少了89.8%，裸露地面積減少45.7%，大幅改善了以往滿天揚塵、吃飯攪沙的情況，讓沿著濁水溪生活的民眾可得到更好的生活環境，同時感謝雲林縣政府給台塑企業參與濁水溪的揚塵治理，我們感到與有榮焉。

台塑六輕在建廠即採用BACT最佳可行控制技術，已是全國最嚴格的環境標準，為了再提升廠區的排放改善，導入「從零想起」的目標，以空污、廢水、廢棄物零排放的觀念來推動製程改善，截至目前已有多項與雲林縣政府共同努力的環保精進措施，如：MGGH（尾氣加熱）白煙改善、WESP（濕式靜電集塵）空污防制再精進、麥寮綠色港口認證、透過水資源水收每滴水利用7.3次等，我們會持續努力。

台塑企業以2050年達到碳中和為目標，並致力於節能減廢、溫室氣體減量等改善工作，持續積極推動ESG（環境保護、社會責任、公司治理），未來亦將與雲林縣政府共同攜手努力，以共存、共生、共榮為目標，並善盡企業社會責任及營造優質的生活環境。