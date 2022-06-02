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這款房子CP值超高？ 每坪便宜5萬元

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖／樂屋網提供
示意圖／樂屋網提供

樂屋網表示，想進場撿便宜，不妨考慮大樓4樓。樂屋網統計六都大樓均價，發現4樓價格普遍比均價低，台北市價差最大，4樓每坪可以便宜5萬元；等於用相對低的價格，和其他高樓層住戶住進同個社區，對於有預算考量的買方而言，是一個可以考慮的選項。

樂屋網統計站上實價登錄資訊，發現4樓的房價普遍比均價還來得更低，其中桃園市的價差最小，每坪價差僅1.19萬元，其次為高雄市每坪價差1.79萬元，台中市每坪價差1.89萬元，台南市每坪價差2.1萬元，新北市每坪價差2.42萬元，六都之中差異最大的是台北市，每坪價差居然可高達5.34萬元。

由於在傳統觀念上認為，數字4的諧音較不吉利，台北市的買方年齡層普遍較高，更容易受傳統觀念影響，即便有些人不避諱，但可能會遭遇資助頭款的長輩反對，在購屋時傾向避開4樓，轉而挑選如6樓、8樓等樓層，取其六六大順，或一路發等更為吉利的諧音。

樂屋網調研中心經理洪安怡指出，有些建商在銷售時，會將4樓挑選出來，當廣告戶促銷，也有些投資型買方反其道而行，看準4樓的劣勢而優先選購4樓，也因為部分人會忌諱4樓，在轉手時，也可能會在價格上有所影響。

除了諧音不吉利外，像4樓這樣的低樓層，也較容易受噪音干擾，或是發生採光較差，隱密性不足等問題。

但4樓也並非全無優點，洪安怡指出，由於住宅大樓通常樓層愈高，價格愈貴，往上一個樓層，每坪單價就可能會墊高數千元不等，因此4樓的價格會比高樓層更便宜，萬一大樓停電，或電梯發生故障時，低樓層還可以選擇用走樓梯的方式聯外，有些社區有中庭造景或面向公園，3到5樓正好是樹梢的高度，還可以有不錯的窗景。

此外，樂屋網統計今年5月中古屋買氣，訪客數相較上月縮減11.4%，預約看屋數則下滑23%，但相較去年同期，訪客數、預約看屋數仍成長2成以上，主因在於去年5月正是疫情升溫期間，基期較低的關係；總體而言，5月的中古屋房市表現相較4月來得更差，也可能反映在1、2個月後的買賣移轉棟數上，預估要等疫情趨緩，房市才有機會再回溫。

資料來源／樂屋網
資料來源／樂屋網

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