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小坪數創造大空間？這些「情形」都違法

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
房市示意圖。報系資料照
房市示意圖。報系資料照

康承建設開發有限公司在花蓮縣花蓮市銷售的「富利站前」建案，於文宣廣告及刊登於591房屋交易網之廣告，刊載「3米6閣樓上下層」、「1+1房約17坪 小坪數創造大空間」等字語，廣告也載有夾層設計空間之圖片，給人印象可施作夾層設計及使用，但建案在申請建照時並無申請夾層使用空間，公平會認定此舉已涉及廣告不實，處新台幣30萬元。

公平會表示，當消費者看到建案廣告寫著「小坪數創造大空間」、「魔術空間」等廣告用語時，通常會令人臆想到有夾層的設計，可以較少的錢買到較大的使用空間，公平會提醒消費大眾，看到如此的廣告千萬別太衝動，購買前務必要小心查證其建照是否已申請夾層使用空間，避免將來2次施工時違反建築相關法規。

公平會表示，康承建設開發公司的「富利站前」建案，在文宣廣告及刊登於591房屋交易網之廣告，刊載「3米6閣樓上下層」、「1+1房約17坪 小坪數創造大空間」、「1+1魔術空間等字語，廣告亦載有夾層設計空間之圖片，給人印象可施作夾層設計及使用，令人十分的心動。

但經過公平會查證，該建案在申請建照時並未申請夾層使用空間，且建照的容積率及建蔽率已接近法定上限，無法再辦理變更設計增加夾層空間，因此，住戶倘依廣告圖施作，將有涉及違建之虞，故廣告內容與事實不符，為虛偽不實及引人錯誤之表示，公平會委員會議決議認定違反公平交易法第21條第1項規定，處罰30萬元。

公平會再次呼籲，建商為增加購屋民眾幸福感以刺激買氣，常會添加不少令人心動的廣告用語，然而，預售屋藏有各式各樣眉角，消費者在心動之餘，切記要多注意相關細節，避免買到未符預期的不動產。

廣告不實 公平會

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