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這9間企業超強！公司治理評鑑連八年都看到他們

DailyView網路溫度計／ 綜合報導
圖／DailyView網路溫度計
圖／DailyView網路溫度計

什麼是公司治理評鑑？

「公司治理評鑑」是證交所與櫃買中心共同委託證基會辦理，評鑑結果有助於企業良性競爭，還有強化公司治理水平，且能提升企業的永續發展，強化台灣資本市場國際競爭力。

目前「公司治理評鑑」已來到第八屆，從103年開始，有9間企業年年評鑑排名前5％，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，讓你了解這9家公司治理資優生！

image source：信義房屋

公司治理評鑑

9.中華（2204）

中華汽車工業股份有限公司，簡稱中華汽車（CMC），是臺灣商用及乘用汽車製造商，由裕隆汽車創辦人嚴慶齡於1969年成立，目前是臺灣前二大車廠之一。

針對公司治理有特別設置「公司治理主管」一職，近年來很積極推動ESG，並努力將「永續」融入於公司治理中，讓公司在追求營運績效同時，也逐步強化公司治理各項指標。

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image source:中華汽車官網

8.裕隆（2201）

裕隆汽車製造股份有限公司，簡稱裕隆汽車，是台灣汽車專業製造商之一，由擁有德國柏林高等工業學院工程師學位的嚴慶齡創辦，在嚴凱泰逝世後，嚴陳莉蓮接任董事長。

裕隆汽車每年都會檢視公司治理評鑑各項指標，並以其他標竿企業作為楷模，建立更完整的公司治理機制，讓公司治理的精神成為企業文化的一部份。

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image source:裕隆集團官網

7.遠傳（4904）

遠傳電信，簡稱遠傳（FET），是台灣電信業者，由遠東集團投資成立，在臺灣的行動通訊市場佔有率約24.6%，是電信三雄之一，以「只有遠傳，沒有距離」成為民眾朗朗上口的廣告slogan。

自 1997 年成立以來，遠傳持續完善公司治理、監督架構以及誠信經營原則，從而建立健全的治理體系，在公司治理這方面，不僅在公司治理評鑑排名前5％，也榮獲其他國內外知名機構的肯定。

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image source:遠傳官網

6.台灣大（3045）

身為電信三雄之一的台灣大哥大，簡稱台灣大或台哥大，是由富邦集團投資經營，在台灣的行動通訊市場佔有率約24.5%，2021年宣布合併台灣之星，並取得線上串流平台Disney+台灣獨家營運權。

台灣大在公司治理這方面，始終以成為國際永續企業為目標，期許自己能繼續在誠信經營、環境永續、幸福職場、社會共融、創新成長、卓越品牌及永續夥伴下，持續為台灣企業立下模範。

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image source:台灣大哥大 Open Possible

5.信義（9940）

信義房屋是1981年由周俊吉創辦，身為台灣房屋仲介公司，這些年可說是不斷地推出許多制度，像是不動產說明書、成屋履約保證制度、凶宅安心保障服務等，另外，為了提升台灣國家形象，並重振企業倫理，在2012年的時候，還國立政治大學合作成立「信義書院」，以此推動企業倫理教育。

信義房屋之所以可連年獲得評鑑肯定，主要是因為非常徹實地落實企業社會責任，不僅積極建立企業倫理、維護股東權益、提升資訊透明度及時效性，還在落實ESG與永續經營等方面，有突出表現，曾獲得中華公司治理協會CG6013之「特優」評量。

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信義房屋公司治理

4.台積電（2330）

台積電是台灣從事晶圓代工的公司，也是全球規模最大的半導體製造廠，總部位於新竹科學園區，在2019年美國《財富》雜誌評選「全球最大500家公司」排行榜中，依獲利規模名列全球第39名。

針對公司治理，台積電堅持營運透明，且注重股東權益並相信健全及有效率之董事會是優良公司治理的基礎，因此在這原則之下，有設立審計委員會及薪酬委員會，分別協助董事會履行其監督職責。

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image source:台積電官網

3.聯電（2303）

聯華電子股份有限公司，簡稱聯電，是臺灣國際半導體晶圓專工業界的領導者，專注於邏輯及特殊技術，替跨越電子行業的各項主要應用產品生產晶片，總部位於新竹。

除了持續精進建立嚴謹治理架構，聯電也為了ESG，特別整合企業營運架構，於2020年第四季成立ESG指導委員會，成員包含核心營運高階主管，來議決ESG治理策略及目標等，期許能為整體環境、社會及經濟的正向發展，提供最大的貢獻。

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image source:聯電官網

2.東元（1504）

東元電機股份有限公司，簡稱東元（TECO），是台灣的家電及重電製造商，總部位於台北市南港區，在公司治理與永續經營上，表現十分顯著。

今年再次得獎，元電機邱純枝董事長表示，將持續致力於公司治理的精進，秉持永續經營之理念，落實公司治理規範，為員工打造永續發展的工作環境，為客戶提供更具有附加價值的服務，也為股東帶來最佳利益。

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image source:東元官網

1.統一超（2912）

統一超商，簡稱統一超，是統一企業的關係企業，擁有7-Eleven在臺灣的永久經營權，截至2021年2月19日，在台灣已擁有達6,072家門市。

身為已經連續蟬聯零售業前5%之上市公司的統一超，再度得獎，對此表示，統一超商落實永續經營及企業社會責任，更將公司治理內化為企業之DNA，在公司治理、社會參與及環境保護方面均不遺餘力。

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image source:7-ELEVEN

公司治理資優生！9家評鑑排名前5％　蟬聯8屆有夠狂

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年05月22日至2022年05月21日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『連八年擠進公司治理評鑑前5%企業主』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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