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築間集團不畏疫情衝擊加速展店 拚2025年掛牌上市

經濟日報／ 記者宋健生／即時報導
築間餐飲集團董事長林楷傑。記者宋健生/攝影
築間餐飲集團董事長林楷傑。記者宋健生/攝影

國內最大鍋物連鎖品牌-築間餐飲集團，不畏疫情衝擊，展店腳步加快，今年前五月合併營收16.5億元、年增37.5%，預計年底全台總店數可超過150店，營收挑戰50億元新高。董事長林楷傑宣布，集團已訂2024年登錄興櫃，2025年掛牌上市。

為因應展店及股票上市需求，林楷傑表示，今年集團預計還要招募500名新人，總員工數將突破3,000人；他強調，築間的薪資水準相較一般同業也較為優渥，第一線基層人員月薪3萬800元起跳，店長可達4.3萬元，區經理約5.5萬元。

台灣人一年四季愛吃鍋，據統計，火鍋市場的年商機超過300億元，光是連鎖餐飲業就有近五成是火鍋。專家分析，關鍵在於技術門檻不高，如果基本設備能控制，差別就在食材成本高低。

「食材本身會說話！」林楷傑強調，築間對食材相當講究，食材成本平均高達45%，例如火鍋命脈的湯頭，築間就比業界用的湯底成本要貴上二倍多；蟹肉棒也挑日本原裝進口，一個要價8元，幾乎是坊間蟹肉棒的八倍以上。

創立12年的築間餐飲集團，目前旗下有五個餐飲品牌，包括「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」、「有之和牛」、「本格燒肉」，以及「黑毛和牛」等，全台總店數已達112店，堪稱全台最大鍋物連鎖品牌。

築間的業績表現也相當亮眼，去年集團合併營收達30.0億元、年增37.6%，每股稅後純益2元。今年第1季不畏本土疫情升溫影響，合併營收10.9億元，每股稅後純益已達2元。

林楷傑表示，隨著國內疫情即將解封，有望迎來一波報復性消費潮，築間也將加快展店腳步，預計下半年還要開出主攻火鍋金字塔頂端客層「絵馬別邸」、主打牛排套餐的「Nakana」兩個新品牌，全台總店數可望超越150店，全年營收挑戰50億元新高。

林楷傑說，過去為建立品牌形象，築間展店策略以直營為主、加盟為輔，如今隨著營運規模逐步擴大，展店策略改以加盟為主、直營為輔。目前集團手上還有27家新店要在8月底前開出，後續也有50家加盟店要陸續履約。

營收 餐飲業 火鍋

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