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燦坤端午節再推促銷 並致敬警消醫護人員

經濟日報／ 記者張瑞益／即時報導

端午節將至，燦坤（2430）今（1）日起至21日推出「淨。平安生活提案」，在嚴峻疫情中，以低於市場的優惠價格，幫助居家辦公、居家隔離或是減少出門的你，打造最舒適潔淨的居家生活環境，燦坤端午節也致敬警消、醫護人員，並推出消費加贈好禮。

燦坤此次活動推出會員促銷價8折起，挑戰市場最低價，618購物節，燦坤獨家再祭出可現折的「平安生活現折券」，消費當下即可享現折優惠，最高現折618元，最多回饋3次且可與銀行優惠並用，現折金額最高可達4,854元，預料又將吸引消費者目光。

燦坤也強調，該公司力挺醫護、警消人員，推出「疫起努力，感謝有你」活動，只要醫護、警消人員來店消費，會員享促銷價再現折的優惠外，可再獲得精美好禮，以行動致敬第一線、辛苦的醫護、警消人員。

燦坤 醫護人員 疫情

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