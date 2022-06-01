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台灣虎航 七度獲《讀者文摘》信譽品牌最高榮譽白金獎

經濟日報／ 記者楊文琪／即時報導
台北市副市長黃珊珊(左)頒發信譽品牌獎座予台灣虎航發言人許致遠(右)。圖/台灣虎航提供
台北市副市長黃珊珊(左)頒發信譽品牌獎座予台灣虎航發言人許致遠(右)。圖/台灣虎航提供

由消費者投票，決定最值得信賴品牌的第24屆「讀者文摘信譽品牌」大調查，今(1)日舉辦頒獎典禮；台灣虎航（6757）自2016年首度於低成本航空公司品類中獲得最高榮譽白金獎後，今(2022)年為第七度獲獎。

今年歡慶創刊100週年的《讀者文摘》，其「讀者文摘信譽品牌」大調查在全球五大洲、30個國家中舉辦，亞洲地區已連續舉辦24年，透過每年一次的研究調查，了解消費者心目中最值得信賴的品牌及最喜歡的品牌為何，長久以來已在國際間建立卓越的聲譽，2022年台灣地區最值得信賴的品牌，共計超過50項產品及服務類別，台灣虎航於旅遊類別的低成本航空公司中，七度獲得最高榮譽白金獎。

台灣虎航商務長暨發言人許致遠表示，「自2019年底以來，Covid-19的全球流行，各行各業莫不受到嚴重衝擊，航空業更是咬牙苦撐。而台灣虎航也在這兩年多來，不斷自我挑戰、開發新商機，期間已陸續引進三架A320neo新機，期望提供給旅客更優質的飛行體驗。隨著鄰近各國接連傳出鬆綁邊境的好消息，我國也可能在下半年開放邊境，恢復往日想飛就飛的日子已指日可待。」

台灣虎航自2014年9月營運第一條航線至今，目前擁有三架空中巴士A320neo、11架空中巴士A320機隊，飛航日本、韓國、澳門、泰國、菲律賓共22個航點、29條國際航線。隨著疫苗施打率逐漸提升，鄰近各國逐步放寬邊境，台灣虎航期望藉由軟硬體設施的提升，按步就班拓展各潛力航點，提供旅客更豐富多元的飛航選擇，逐步朝向亞洲最佳低成本航空目標努力。

台灣虎航 航線

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