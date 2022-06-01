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486團購第四店開在新竹 在桃園、台南、離島找拓點位址

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

看準防疫措施逐步解除並看準疫後實體零售復甦，486團購加速虛實整合的腳步，宣布進軍新竹開設實體旗艦店，預計7月營運。是繼台北、台中、高雄之後的第四家實體門市，也同時積極在桃園、台南及離島等地尋覓拓點位址，擴大導入新客、打造精緻服務的顧客體驗。

電商業者486先生表示，疫情洗禮下、店面大洗牌，商圈空置率高、零售業轉往線上積極布局，展店成本相對下降；目前電商競爭激烈，成長放緩，做出差異化和接觸新客群更顯重要。486團購一開始即確立實體和線上同步經營的策略，透過線上還是線下，消費者都可以輕易地找到486團購，經營電商首要讓消費者安心。

另外，不少消費者在下手單價較高的家電產品前希望看到實體產品，購買後有任何操作上或維修的問題都希望找得到人，實體店面解決不少電商的痛點。甚至選址不用在黃金地段第一排，在巷弄內可以更實惠的價格取得更好的空間。

486團購強調除了價格優勢外也強調「精緻服務」。面對消費者各式各樣使用上的疑難雜症、根據不同需求提供選購建議甚至是申請補助的問題。將持續整合線下面對面接觸和線上數位互動資訊，跟消費者產生新的連結並創造新的商業模式，因應未來挑戰。

電商 團購 家電 零售業

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