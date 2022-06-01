台鹽捐贈3萬包機能吸凍飲 補給醫護戰力

醫護人員三餐不正常、確診解隔離後馬上又投入前線時有所聞，在此疫情吃緊時刻，台鹽（1737）董事長吳容輝今（1）日代表公司捐贈台南市護理師護士公會、大台南護理師護士公會，以及嘉義縣護理師護士公會共3萬包「台鹽UP機能吸凍飲」，用最輕便的方式，迅速為前線醫護補給能量，也盼聚集眾人能量，提振抗疫士氣up再up！

吳容輝表示，第一線醫護人員不顧染疫風險，救治病患還承擔時間及精神壓力，醫護從業人員的健康更需被重視。台鹽力挺醫護，特別選定機能飲品，讓醫護人員沒時間吃正餐也能快速補充膳食纖維及礦物質，維持體力。台南市護理師護士公會理事長王維芳、大台南護理師護士公會理事長劉憶萍以及嘉義縣護理師護士公會理事長朱翠萍感謝台鹽的體貼，也以感謝狀回贈。

台鹽團隊深耕生物科技，在新冠肺炎期間發揮照顧國人健康的使命感，以核心優勢開發出「SUPER防護乾洗手」、「蓓舒美海鹽抗菌洗手露」，以及「保健3寶(十益菌、維他命B、C)」、「台鹽吸凍飲」等相關防疫物資，秉持全人健康精神，攜手民眾與醫護一同抵禦疾病、為防疫盡力！