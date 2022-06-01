台積電台中投資發酵 帶來商機與衝擊

台積電到台中投資，預期將帶動一波投資熱潮。藍營議員楊正中1日在市政總質詢中要求經發局、都發局解決台積電產業鏈中供應廠商的土地需求問題，不能只有台積電要土地有土地，其他衛星產業則找不到土地。目前，不動產業者已開始關注周遭土地開發；也因台積電的大型投資，讓建築及一般勞工更稀缺。

產業用地仍然不足

西屯區出身的國民黨議員楊正中針對台積電在西屯的投資案，於議會要求市長盧秀燕要發揮直轄市地方首長的魄力，趁台積電的投資時機，擴大附近的都市計畫檢討，朝台積電產業園區的方向去規劃，不要只是幫台積電解決用地的問題，卻讓許多台積電產業鏈的廠商找不到土地建廠投資。

楊正中指出，包括日本、 荷蘭等企業都跟著台積電到台中找地設廠，他請經發局長張峯源、都發局長黃文彬，針對台積電周邊一塊主要為農業用地的60公頃土地，配合中科三期都市計畫變更，朝以台積電為中心，可規劃成台積電半導體產業園區。不要白白浪費台積電到台中投資的良機。

半導體產業園區構想佳

張峯源表示，將會將台中半導體產業園區的構想納為規劃思考。黃文彬則指出，台中除依據國土計畫規劃有2750公頃產業用地，另外也預留267公頃的儲備用地，配合經發局所需，如有未登錄工廠有工業用地需求，即可納入。對於產業園區的開發，會配合目的事業主管機關需求進行規劃。

由於政府目前祭出各項打房措施，台中市不動產開發公會指出，現階段建築業者的獵地計畫有減緩降熱現象，但對於台積電投資所帶來的不動產需求效應，還是引起不少業者關注，周遭土地詢問度很高；但主要大型建築業者，中小型建築業者受限於規模、資金及打房影響，較不易在此時投入大筆資金獵地。

恐造成缺工 帶動薪漲

台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊另表示，台積電到台中投資帶來產業發展，但目前全台營建缺工嚴重，台中也不例外。台積電是國際大公司，薪資水準比一般企業高，因此在建廠過程恐吸納一批建築勞工而造成其他建築業者更缺工。

此外，台積電未來生產上線後的勞工需求也會增加，恐也會讓一般產業勞工更難找人。不過，黃丁珊認為，台積電帶來的就業與勞工薪資較高的效應，或也能帶動勞工薪資的上漲，對其他產業勞工也有益處。

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