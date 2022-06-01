預售禁換約改炒成屋？ 5月六都移轉量不減反增

六都公布5月買賣移轉棟數，六都5月合計共22,841棟，月增1.8%，除新北外，其餘五都均增加；和去年同期相比，則減少7.7%，高雄年減18%最多，新北台南年減幅也逾一成。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，六都5月的買賣移轉棟數較4月微增，一是4月有清明連假，減少工作天數拉低基期。

二，預售屋禁換約的討論沸沸揚揚，讓不少買家轉投新成屋、中古屋懷抱，因買賣移轉僅統計成屋，所以買家從預售市場轉進成屋市場，將拉高買賣移轉量能。第三，買家憂心央行後續可能縮減房貸年期，因而加速進場腳步。

不過5月的買賣移轉，主要是反映4月的市場交易狀況，而4月疫情尚未進入高原期，因此疫情對市場的影響，須等到6月才會逐步反映在數據上。

張旭嵐並指出，由於政府的打炒房立場鮮明，且後續仍有央行升息的不確定因素，加上內政部再次重申推動平均地權條例修法的決心，對市場具嚇阻作用，所以近期大多數的投資買盤已踩煞車，業者的推案步調也開始放慢，房市的觀望氣氛相對濃厚，使六都5月的買賣移轉棟數，較去年同期減少，前五個月累計買賣移轉量的年增幅也愈來愈收斂。

在各都表現方面，雙北表現兩極，台北市不僅是唯一年月雙增的都會，今年5月的3,068棟，以及前五個月累計13,650棟，均為近8年的同期新高，新北市卻是唯一年月雙減的都會。

台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中表示，台北市5月買賣移轉熱區，包括低總價供給多的中山、內湖，以及房價親民的北投、萬華，由於購屋的總價門檻相對低，在房價上漲、利率走揚的情況下，不僅對首購族更具吸引力，部分投資置產的買家，也看好低總價物件的後市轉進卡位，使台北市的買賣移轉棟數，受平價宅買氣升溫拉抬。

新北市則因之前交屋量大的土城、中和、新莊、三重及新店等地，近期新案交屋潮暫歇，加上中古屋、新成屋消化速度快，市場補貨不及，成為5月唯一年月雙減的都會。

台中市的表現也亮眼，今年5月的4,338棟，為近9年來的5月單月新高，累計前五個月21,648棟，寫下近10年的同期最大量，且台中今年前五個月當中，有四個月的買賣移轉量都超過4000棟，為近11年來僅見，顯示台中今年的買氣相當穩定。