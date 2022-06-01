六都5月買賣移轉共22,841棟 北市獨強、南部降溫

六都5月買賣移轉數出爐，共計22,841棟，月增1.8%、年減7.7%，與去年同期相較，僅台北市年增2.3%、台中持平，其餘四都皆下滑，專家分析，去年以來，漲勢強勁的南部交易冷卻，主要是房價達高點，買方居高思危，加上升息等影響，投資潮退場，市場以剛性需求置產居多。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，央行升息、疫情擴散及通膨升壓等三大因素干擾市場，買賣移轉棟數跟去年同期相比買氣多為緊縮，去年因科技園區拉出高亮度，並吸引投資盤的南部減幅最大，與前一月份比較，因4月份的工作天數較少、剛性自用買盤穩健，5月移轉普遍優於前一月份。

綜觀六都5月份買賣移轉棟數，台北市3,068棟、月增11.7%、年增2.3%，新北市5,721棟、月減6.4%、年減12.6%，桃園市3,833棟、月增4.0%、年減1.6%，台中市4,338棟、月減5.1%、年增0.8%，台南市2,233棟、月增15.5%、年減11.3%，高雄市3,648棟、月增7.6%、年減18.8%。

郎美囡表示，台北市平均房價雖然最高，但不乏資金充裕的買方，疫情下全球物價上漲，看準大都會區抗通膨的效果，買方出手意願高，如北投區近幾年有北投士林科技園區議題帶動，新案量體大，交屋挹注下，北投區今年5月與去年同期相比移轉量增62.7%，且去年5月台北市為疫情重災區，尤其萬華區影響甚鉅，故萬華區今年5月買賣移轉棟數年增幅高達97%。

至於南部買賣移轉棟數跟去年同期相比則明顯滑落，郎美囡認為，央行升息並預告可能多次升息，融資成本提高，降低投資意願，且諸多區域房價漲至高點，買方居高思危，市場主力買盤以自用、置產居多。