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伍豐上海區子公司 今起復工

經濟日報／ 記者吳凱中／即時報導

工業電腦廠伍豐（8076）今（1）日公告，本集團上海區子公司接獲當地政府通知符合復工要求，同意於今日起復工。

伍豐代上海區子公司公告配合當地政府防疫工作復工事宜，旗下100%持股子公司坤申電子貿易(上海)有限公司、采瑞貿易(上海)有限公司、達哲信息技術(上海)有限公司、碩采信息科技(上海)有限公司，接獲當地政府通知符合復工要求，同意於今日起復工。

伍豐指出，本公司仍將密切觀察疫情後續發展，配合當地政府防疫措施，加強疫情防控管理以確保員工安全及健康。

伍豐今年4月營收2.12億元，月增17.6%、年增19.1%，為3個月新高；累計伍豐今年前四個月營收為8.26億元，年增18%，為3年新高。

上海 伍豐 疫情

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