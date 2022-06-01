伍豐上海區子公司 今起復工
工業電腦廠伍豐（8076）今（1）日公告，本集團上海區子公司接獲當地政府通知符合復工要求，同意於今日起復工。
伍豐代上海區子公司公告配合當地政府防疫工作復工事宜，旗下100%持股子公司坤申電子貿易(上海)有限公司、采瑞貿易(上海)有限公司、達哲信息技術(上海)有限公司、碩采信息科技(上海)有限公司，接獲當地政府通知符合復工要求，同意於今日起復工。
伍豐指出，本公司仍將密切觀察疫情後續發展，配合當地政府防疫措施，加強疫情防控管理以確保員工安全及健康。
伍豐今年4月營收2.12億元，月增17.6%、年增19.1%，為3個月新高；累計伍豐今年前四個月營收為8.26億元，年增18%，為3年新高。
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