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解決海砂屋都更問題 新北將下修百分百同意門檻

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜表示，會要求市府團隊盡力解決海砂屋相關問題。記者張睿廷／攝影
侯友宜表示，會要求市府團隊盡力解決海砂屋相關問題。記者張睿廷／攝影

新北海砂屋問題嚴重，新北市府推出「新北市政府處理防災型建築加速改善要點」，只要住戶申請並百分百同意，將提供50%容積獎勵。新北市議員王威元、林國春今日總質詢時提到，百分百同意門檻太高，多案被釘子戶卡住，時間也該再延長。

新北市長侯友宜表示，正在研擬中。新北市城鄉局長黃國峰表示，會調整同意比例部分，要點到期時間也會再延長。

議員王威元說，新北當初推再生自治條例，海砂屋若全數所有權人同意，可最高給予50％容積獎勵，被中央打回票，市府改以「新北市政府處理防災型建築加速改善要點」，透過都市計畫調整分區部分給予同樣獎勵。

新北市議員林國春表示，海砂屋主都希望市府能介入協調幫助，市府也推動改善要點，但只要有一戶沒同意，就會卡住所有住戶的權益，這其實會影響許多案子的進展。

王威元提到，新北市府處理防災型建築加速改善要點將在明年3月到期，另外，百分百同意的門檻太高，盼市府能把獎勵時程延長，同時調整百分百同意門檻，譬如90%同意就可給予40％獎勵等，讓民眾可以早日推動海砂屋重建。

城鄉局長黃國峰表示，明年3月到期的時程，目前預計會延長，另對同意比例部分，也會有所調整，但獎勵可能會根據同意比例多寡，給予不同獎勵。

工務局長詹榮鋒指出，目前新北列管112案海砂屋，都有輔導補助每戶兩萬鑑定與重建費用。

侯友宜強調，海砂屋只要一間卡住，事情就都不用做了，他會要求工務局與城鄉局竭盡所能來處理，越快實施越好，解決海砂屋住戶的痛苦。

城鄉局表示，現行防災要點僅以海砂屋為主，明年3月底到期，未來除將延長時程外，將擴大納入耐震能力不足的房舍，另外除在既有100%同意給予原容積50%獎勵的架構下，也會考量未達100%同意，酌予調降獎勵值，並搭配海砂自治條例停用拆遷機制，加速推動危險建築的改建，增加都更重建效能。

城鄉局補充，目前全市共有申請18案，審議完成16案。海砂屋並不是由民眾自己找人檢測即可，必須要符合市府公告的規定才算。

海砂屋 侯友宜 都更

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