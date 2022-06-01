迎周年慶 高雄福華推最狂優惠

高雄福華飯店歡慶25周年，不間斷推出客房及餐飲優惠，除了邀請指定生日的壽星免費入住之外，還有全館餐廳同享八折以上優惠。另外也攜手衛武營國家藝術中心推出限定款聯名禮盒，更邀請大家一起做公益兌換飯店大禮包。還可參加豐富贈品的抽獎，有機會抽到福華飯店集團連鎖住宿券及餐券等好禮。

高雄福華飯店表示，為迎接6月19日周年慶，於餐飲、客房、文化及公益推出一系列活動。客房部分破天荒推出「尋找異父異母雙胞胎活動」，邀請與高雄福華同為民國86年6月19日出生之民眾，可於2022/6/19當日免費入住價值9,900元的尊爵豪華雙人房一間，還可享用自助式早餐二客。

另外還有「壽星同慶優惠」， 與高雄福華同日生日之壽星，於六月份入住以官網或電話訂房，將贈送一模6吋蛋糕。餐飲部分推出6月6日起至6月19日全館餐廳平日外帶及內用皆可享八折優惠、假日內用八五折優惠。6月20日起至6月30日全館餐廳平假日享八五折優惠。

除此之外，為了歡慶25周年慶，高雄福華更攜手衛武營國家藝術中心推出限定款聯名禮盒，裝載著Hovii Café招牌金磚點心，時尚大方的禮盒設計，成為送禮首選。高雄福華飯店也邀請大家一起投身公益，6月6日起至6月30日以官網或電話訂房入住飯店或至餐廳消費滿千，持慈善單位捐款滿 NT$300元以上收據，可兌換福華大禮包一份。