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三陽SYM機車 5月拿下銷售冠軍

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
三陽SYM睽違一年後重新取得第一名。黃淑惠翻攝
三陽SYM睽違一年後重新取得第一名。黃淑惠翻攝

三陽汽車（2206）持續強化機車及汽車布局，國內疫情升溫，推出的母親節專案發威，5月機車銷售大增，5月銷售再傳捷報，睽違一年重新取得單月銷售第1名，這也代表著國內銷售者對於三陽SYM品牌肯定，三陽SYM品牌5月售出1.55萬台，市占率達31.8%，拿下國內機車銷售第1的冠軍寶座。

五月國內機車市場排名重新洗牌，SYM三陽機車近年來研發愈來愈貼近各種市場需求，以精湛工藝和體貼人性的設計，提供多款不同機能的機車車款，滿足不同機車族群的求，5月在推出各項專案推出後，銷售開出紅盤，單月銷售衝上第一名。

根據統計，國內機車市場5月銷售排名，三陽登上銷售冠軍寶座，光陽機車銷售台數為1.26萬台，退到第二名，市占率為25.8%) ，山葉機車銷售台數為1.06萬台，市占率為20.6%。

睽違一年重新取得第一名榮耀是開心的！除了市占，我更重視的還是心占，能做出消費者需要的車，車友喜歡的車，對SYM來說才是更重要，未來三陽仍會穩紮穩打繼續努力！

三陽汽車近年來因應國際環保節能趨勢及政府推動節能減碳相關法規修法，率先推出全系列符合台灣七期法規的機車產品，在市場銷售上搶到先機；並運用高水準研開發實力，持續積極發展新能源與節能商品，開發省能內燃機產品和電動車產品，以因應能源效率提升與新能源車輛加速發展的趨勢。

三陽 車市 新能源車

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