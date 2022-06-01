5月市占第一！三陽董座吳清源：除了市占我更重視心占

三陽（2206）在5月機車市場，搶下市占第一。三陽董事長吳清源表示：睽違一年重新取得第一名榮耀是開心的！除了市占，我更重視的還是心占，能做出消費者需要的車，車友喜歡的車，對SYM來說才是更重要，未來三陽仍會穩紮穩打繼續努力。

5月機車市場受到機車零件缺料，影響產出，以及疫情干擾等因素影響，機車市場規模48,913台，比去年的56,652台，少了近8,000台。按監理所2022年05月領牌最終數據，SYM三陽機車於眾家品牌激戰間脫穎而出，以31.8%登上市場冠軍寶座，此外，今年1~5月累積市占率30.3%，也重新回到全國第一名。

三陽公司表示，5月搶攻母親節專案奏功，打出寵媽咪安心騎促銷專案，時尚的Fiddle車款及平價的WOO銷售亮眼，加上董事長騎乘麒麟KRN BT帶隊環島後，麒麟KRN BT詢問熱烈，銷售量持續上升。