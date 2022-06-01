快訊

丁學文專欄／停滯性通膨悄然現身 央行總裁們焦頭爛額

確診媽現身說法 「小題大作」讓3月嬰躲過病毒侵襲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

5月市占第一！三陽董座吳清源：除了市占我更重視心占

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

三陽（2206）在5月機車市場，搶下市占第一。三陽董事長吳清源表示：睽違一年重新取得第一名榮耀是開心的！除了市占，我更重視的還是心占，能做出消費者需要的車，車友喜歡的車，對SYM來說才是更重要，未來三陽仍會穩紮穩打繼續努力。

5月機車市場受到機車零件缺料，影響產出，以及疫情干擾等因素影響，機車市場規模48,913台，比去年的56,652台，少了近8,000台。按監理所2022年05月領牌最終數據，SYM三陽機車於眾家品牌激戰間脫穎而出，以31.8%登上市場冠軍寶座，此外，今年1~5月累積市占率30.3%，也重新回到全國第一名。

三陽公司表示，5月搶攻母親節專案奏功，打出寵媽咪安心騎促銷專案，時尚的Fiddle車款及平價的WOO銷售亮眼，加上董事長騎乘麒麟KRN BT帶隊環島後，麒麟KRN BT詢問熱烈，銷售量持續上升。

三陽 車市 疫情

延伸閱讀

「這裡」露出來！炎亞綸曬8塊炸裂腹肌 網驚：太誘人

嘉縣今+776 中央快篩新政上路 縣府加碼估約6萬人受惠

台式浪漫！ 五、六年級生的把妹神車｜光陽名流100

46歲何潤東揭「擺爛式健身法」曬超粗麒麟臂網全跪了

相關新聞

八字連三分之一撇都沒有！家樂福併購案為何遲未定案？潛在買家「某董」吐內幕

「八字沒一撇，我看連三分之一撇都還沒有！」家樂福的六成股權標售案，可能買家之一的董事說，這樁購併案還很有得喬，距離定案還遙遙無期，連三分之一撇都沒有。

疫情干擾！車市淡淡五月天 整體不到3.1萬台

受疫情衝擊，車市需求明顯降溫。5月份總市場30,922台，比去年少了10.1%，也比上月再衰退12.3%。龍頭車廠和泰車...

5月市占第一！三陽董座吳清源：除了市占我更重視心占

三陽（2206）在5月機車市場，搶下市占第一。三陽董事長吳清源表示：睽違一年重新取得第一名榮耀是開心的！除了市占，我更重...

昆山PCB廠逐步恢復正常 楠梓電轉投資滬電6月新增產線

昆山PCB廠先前4月至5月中下旬歷經防疫停工，目前各大廠逐步恢復正常生產，其中楠梓電（2316）轉投資的滬電指出，公司生...

南台灣投資客縮手 高雄移轉棟數年減19%

台南及高雄今年5月買賣移轉棟數出爐，台南市5月2,233棟，跟4月相比增加16%，高雄市5月份買賣移轉棟數3,648棟，...

不逃了？打炒房修法卡關 七都預售換約全上漲

行政院4月通過平均地權條例修正草案，送立法院審查後，一度掀起投資客逃命潮，不少人擔心一旦立院三讀，預售屋不能轉售，將面臨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。