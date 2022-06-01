疫情干擾！車市淡淡五月天 整體不到3.1萬台

受疫情衝擊，車市需求明顯降溫。5月份總市場30,922台，比去年少了10.1%，也比上月再衰退12.3%。龍頭車廠和泰車（2207）分析指出，由於上海封控造成零件供應斷鏈，加大國產車的缺車問題，以及疫情升溫影響市場買氣，導致各品牌的來店客戶人數較4月下滑3成以上。

其中進口車受惠Tesla於5月大量到港，領牌1,655台的挹注下，占比上升為45.6%(今年1~4月占比為42.3%)，否則車市規模甚至不到3萬台，是以往少見的淡淡五月天。

商用車受惠於宅經濟物流需求穩定，商用車在5月份登錄6,365台，5月占比20.6%，也是疫情下受到影響較為輕微的例外情況。

和泰汽車5月份整體銷售9,936台，市占率32.1%，仍穩居市場龍頭地位。和泰旗下豪華車品牌Lexus 5月登錄1,299台(比去年少了24.6%)，占有率17.5%。衰退原因是持續受全球晶片短缺影響，新車到港台數有限，登錄較去年比低。

至於和泰車對6月份的車市預估，整體車市3.1萬台，可望比去年成長11%，和泰車的Toyota+Lexus 10,000台，市占率約32.3%。

去年6月因疫情嚴峻，進入三級警戒，對市場影響相當大。今年6月同樣受疫情干擾。考量疫情指揮中心預估台灣疫情仍處於高原期，另外各品牌的缺車問題亦難在短時間內有大幅度的改善，以及俄烏戰爭、通貨膨脹等負面因素，全月總市場預估與5月約當。

也因為需求受疫情影響，車廠加大促銷。 TOYOTA將於6月份推出「COROLLA全車系50萬高額零利率」優惠活動，針對COROLLA CROSS、COROLLA ALTIS、COROLLA SPORT等車款擴大回饋給消費者，期望持續刺激市場買氣。 Lexus 5月起針對RX300豪華版與曜黑時尚版增添「領航勁化」車型，僅需加價一萬元，即可享有導航影音系統、感應式電動尾門與手機無線充電座等配備，首波車額限量供應500台。