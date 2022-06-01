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虧大了！勞動基金今年前4月累虧1983億元 收益率-3.94%

打炒房政策多到皇翔老董霧煞煞廖年吉：我還是有生意做

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
皇翔建設今（1）日股東會由董事長廖年吉親自主持；對於政府連四波對房市的調控政策，廖年吉表示，政府接連打炒房政策，多到他已經霧煞煞。他指出，現在因銀行放貸緊縮，購屋人房屋貸款可以貸到金額比較少，這部分可能有影響。記者陳美玲/攝影
皇翔建設今（1）日股東會由董事長廖年吉親自主持；對於政府連四波對房市的調控政策，廖年吉表示，政府接連打炒房政策，多到他已經霧煞煞。他指出，現在因銀行放貸緊縮，購屋人房屋貸款可以貸到金額比較少，這部分可能有影響。記者陳美玲/攝影

皇翔建設（2545）今（1）日股東會由董事長廖年吉親自主持；對於政府連四波對房市的調控政策，廖年吉表示，政府接連打炒房政策，多到他已經霧煞煞。他指出，現在因銀行放貸緊縮，購屋人房屋貸款可以貸到金額比較少，這部分可能有影響。

不過廖年吉強調，從市場買氣來看，「建商還是有生意可以做」，尤其自住買盤需求強，加上老舊公寓有更新需求，像是三、四樓漏水嚴重等問題，因此市場需求還是不錯。以公司近期推出新案來說，賣得都不錯，像是「芊翠」已完銷，「芊樾」也賣了約七、八成。

皇翔建設今股東會承認去年年報，去年營收達78.5億元、年增21.5%，稅後純益達24.46億元、年增40.1%，每股稅後純益達7.46元，優於前年的5.33元；股東會並同步通過配發6.3元現金股利。

至於升息、通膨等問題，廖年吉指出，這次通膨不是長期性，但對建商來說，就是經營面上要小心，以皇翔來說，由於手中多筆公辦都更案，是可以聘請外籍勞工，因此營建業缺工問題對皇翔建設來說，影響較小。

皇翔建設指出，截至今年四月底，目前手中擁有13筆成屋案在線銷售，合計成屋可售金額約近300億元，其中台北市約220億元、新北市約68億元、桃園市約9億元；以建案來看，以「皇翔御琚」金額最多、達162.82億元。

皇翔 股東會

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