新莊產業園區TOD 8、9月招商 經發局盼引入Fintech

新北市府為落實「三核心」政策，主動盤點市有閒置土地，將捷運新莊產業園區站旁共計3公頃用地變更為特定產業專用區及交通用地，預計今年8、9月將公告招商，今年底前開標。經發局則期盼該基地能引入金融科技（Fintech），帶動周邊傳統產業升級。

新北市城鄉局表示，本案基地面積約3公頃，位於機場捷運及環狀線捷運交會的新北產業園區站旁，具有雙捷運場站優勢，更鄰近新北產業園區、五股、頂崁及頭前工業區，深具產業群聚發展潛力。

新北市地政局表示，該基地原先為區段徵收分回機關用地，原本欲有償撥用給司法院興建新北司法園區及智慧財產法院，但後來司法院計畫生變，後續考量到區位屬性，新北市決議推動1.56公頃特定產業專用區及1.5公頃之交通用地。

對於何時展開投資額及招商期程，地政局表示，投資金額尚待估計，但也預告將會在今年8、9月對外招商，預估年底前開標。

對於至於該基地未來招商方向，新北市府表示，該基地具有產業戰略樞紐，鏈結空港捷運等國際鏈結特性，具有創新研發定位及導入金融科技，以驅動翻轉新莊、五股、泰山及鄰近新北產業園區內約3.5萬家業者，提供業者所需金融科技、研發、展示、生活及其他等製造業轉型所需必要支援服務。

新北市經發局長何怡明受訪進一步說明，該基地不限定金融科技產業進駐，但也認為，一個國際大都市在製造、創新、研發要具有指標性建築，如台北市的台北101大樓，「我們這個地不大，但是很珍貴。」

何怡明認為，現在的金融科技產業已不僅僅是金融業，而是與科技緊密結合的Fintech。雖然新北產業園區站周邊目前並非金融產業匯集地，但她舉例像是南港也從傳統工業重鎮轉型成支援性服務產業中心。

因此，她期待該基地可以成為轉型領頭羊，並透過其中的育成中心與產業重鎮緊密結合，藉由金融科技及工業區立體化去帶動周邊加速投資。