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防疫自煮商機旺 和億冷凍冷藏商品前五月業績成長45%

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
了凡冷凍品業績大增，hoyiiGO生活購再推618年中慶。和億提供
了凡冷凍品業績大增，hoyiiGO生活購再推618年中慶。和億提供

防疫已成為民眾的生活日常，消費需求轉向外帶、外送或自煮在家享用美食，和億集團旗下添好運、了凡實體門店外帶、外送訂單較上月增幅50%，hoyiiGO生活購及添好運、了凡實體門店之冷凍、冷藏商品，1月至5月業績成長四成五，防疫自煮商機旺，業績持續成長。

和億生活集團執行長蘇嬉螢表示，疫情的新生活型態讓宅食經濟持續發威，添好運、了凡實體門店內用與外帶、外送比例約8比2，疫情攀升近兩個月，外帶外送訂單相較上期增幅約50%，近期來到約6比4。

蘇嬉螢說，2022年1至5月和億生活集團特販行銷部之業務範圍，包含hoyiiGO生活購及其他線上線下合作通路，業績達3000萬，成長約45%，其中hoyiiGO生活購營收占整體業績50%。

和億生活集團持續與外部通路加強合作，蘇嬉螢表示，自2021年12月於全聯獨家上架新品，以及在7-11販售添好運與小美聯名冰品，從廣受民眾喜愛的經典港式點心、燒/滷味冷凍冷藏品到招牌冰品、飲品，未來持續挑選具品牌特色產品，開發成適合通路上架商品，透過通路市場整合，將品牌延伸至民眾的日常生活。

蘇嬉螢也說，為搶攻宅食商機，添好運、了凡及hoyiiGO生活購續推6月份優惠，添好運、了凡實體門店外帶消費滿額85折優惠、Foodpanda外送平台8折起，hoyiiGO生活購618年中慶，線上線下齊優惠。

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