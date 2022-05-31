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世基生醫痛風用藥安全診斷試劑 獲准納入健保給付

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

世基生醫（7595）今（31）日宣布，旗下痛風藥物基因診斷試劑HLA*B-5801正式獲准納入健保給付，並自於6月1日起實施。未來在使用Allopurinol（異嘌呤醇，商品名為安樂普利諾） 藥物前，輔以HLA-B*5801基因檢測，可降低史帝芬強森氏症候群（SJS）與毒性表皮溶解症（TEN）等嚴重藥物不良反應之發生比率，確保病患用藥安全、落實精準用藥，而隨著檢測需求用量的增加，亦有助推升公司整體營運表現。

世基生醫表示，這是政府繼2010年核准公司另一產品─抗癲癇藥物卡馬西平（carbamazepine）基因診斷試劑HLA-B 1502納入健保給付後，12年來再次獲准納入健保的用藥安全檢測。

世基生醫營運長陳冠志指出，安樂普利諾是一種最普遍用於治療痛風的降尿酸藥物，價格便宜、效果好，但也是全球引起嚴重致命藥物過敏最常見藥物之一。其引起嚴重的皮膚不良反應，包括史帝芬強森症侯群（SJS）、毒性表皮溶解症（TEN）等，臨床上致死率高達三成。以台灣為例，該藥物引起的嚴重不良反應，歷年來皆高居國內藥害救濟排行榜之首。

根據國內外臨床研究已經證實，人類白血球抗原具有基因標記HLA-B*5801的病患，在服用安樂普利諾時容易發生史蒂文斯強生症候群，被視為該藥物不良反應的基因標記，而台灣族群帶有 HLA-B*5801 基因的盛行率又較歐洲、日本等族群更高。因此，藉由該檢測可預先協助醫師評估是否需使用替代自費藥物，避免患者發生藥物不良反應，也減少發生後醫院救治成本、大幅降低藥害救濟給付，以及患者必須終身承受的後遺症煎熬。

HLA-B* 5801基因檢測納入健保給付一案，歷經三年爭取，終於獲得健保署核可。世基生醫總經理詹富慧表示，2010年在HLA-B* 1502基因檢測通過納入健保後，國內因服用卡馬西平產生嚴重藥害的致死案例，僅僅三年就降低至少五成以上，大幅提升國人用藥安全。因此，預期HLA-B* 5801基因檢測產品在納入健保後也能展現極佳的藥物經濟效益。

世基於2009年自主開發出HLA-B* 5801基因檢測產品，擁有全球唯一專利，並陸續取得歐盟、台灣、中國、韓國、新加坡等上市許可，進行全球推廣，是挹注公司營收的主力產品之一。

根據行政院衛生署公佈的國人高尿酸血症盛行率調查報告，罹患高尿酸血症高達270萬人，約有5%-18.8%的高尿酸血症病人最後會發生痛風。另根據國家衛生研究院的研究顯示，國內目前30歲以上的男性人口中，痛風的盛行率更高達3.3%，有年輕化趨勢。

安樂普利諾被視為治療痛風的第一線用藥，台灣在1970年即核准上市，健保資料推估，目前每年約有20萬人使用該成分藥品。世基生醫表示，未來若痛風患者在醫師開立處方之前都能進行HLA-B* 5801基因篩檢，不僅能降低嚴重不良反應的發生機率，強化用藥安全，也有助帶動公司未來業績表現。

健保給付 痛風

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