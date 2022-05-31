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力山回防鞏固商用健身機市場 擬跨足戶外運動休閒產業

經濟日報／ 記者宋健生／即時報導
力山工業董事長王冠祥(右)與新任總經理羅政洲(左)。記者宋健生/攝影
力山工業董事長王冠祥(右)與新任總經理羅政洲(左)。記者宋健生/攝影

健身器材製造大廠力山（1515）今(31)日召開股東常會，通過配發3元現金股利，董事長王冠祥表示，集團擁有電機、電控與機構等三大技術核心，目前正積極開拓新的產品與市場，包括更高階馬達等，以跨入戶外運動休閒產業。

王冠祥強調，隨著全球疫情陸續解封，家用健身器材狂銷的情況已不復存在，力山也將回防鞏固商用健身器材市場，朝木工機、原有商用健身機及派樂騰(Peloton)各占三分之一的目標努力。

居家健身器材大廠派樂騰上季虧損大於預期，主要代工廠力山近期營運也大受影響，今天召開股東常會，公司未來營運方針備受關注。

王冠祥不諱言，隨著全球疫情趨緩，健身器材過去爆大量的情形不復存在，營運將回歸正常淡旺季表現。目前公司正處於調整期，除了木工機、健身機之外，也積極開拓新的產品與市場，並逐步分散客戶。

其中，在新事業方面，王冠祥說，力山在馬達領域已有50年的豐富經驗，未來將鎖定更環保、節能的戶外運動休閒市場，開發更高階的馬達等產品，而相關新產品已送交客戶試樣中，預計今年底可以小量出貨。

王冠祥表示，力山與派樂騰的合作依舊緊密，派樂騰旗下的健身房將於6月10日全面恢復營運，加上祭出飛輪車、跑步機等產品降價促銷活動，可望藉此加快庫存去化速度，有助提升營運績效。

力山從2015年開始與派樂騰合作，隨著客戶營運規模擴大，帶動力山健身器材營收連年攀升。去年集團合併營收183.66億元、年增61.5%，稅後純益10.55億元、每股稅後純益5.80元；去年健身器材營收占比更達到八成。

但隨市場需求轉弱，力山也因此飽受衝擊，自去年12月起，已連續五個月單月營收呈年減走勢，今年前四月合併營收19.76億元、年減64.1%。第1季稅後虧損5,129萬元，每股虧損0.28元，為近六年半來首度虧損。

力山說，家用健身器材需求疲軟，但市場仍看好健身房商用市場復甦，加上新產品將於下半年加入，集團依舊持續擴充產能，新建廠房預計年底投產，去年向外承租工廠生產，都將回歸總廠，可望為營運挹注新動能。

健身 營收 疫情

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