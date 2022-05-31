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金雨攜手樺漢 將建立台灣、越南製造基地

經濟日報／ 記者宋健生／即時報導
金雨董事長卓政懋展示最新開發的電動車充電樁。記者宋健生/攝影
金雨董事長卓政懋展示最新開發的電動車充電樁。記者宋健生/攝影

國內自動販賣機龍頭廠金雨（4503）今(31)日召開股東常會，董事長卓政懋表示，金雨與樺漢（6414）透過私募展開合作後，未來雙方將可藉此共同建立台灣與越南製造基地，全力搶攻大型博弈機台與智能販賣機的市場商機。

此外，金雨除了深耕智能販賣機市場領域，也將加速拓展電動機車電池交換站及電動車充電樁業務，營運朝多角化方向發展。

金雨去年合併營收1.34億元、年減33%，稅後淨損3,319萬元，每股稅後虧損0.85元，股東常會承認虧損撥補案。

卓政懋指出，金雨2015年開發首台Gogoro電動機車電池交換站，並協助建置全台超過1,000站。2020年起，改承接光陽IONEX電動機車換電站協同開發案，迄今接單逾2,500台，並陸續出貨中。

展望未來，卓政懋說，金雨將從兩輪電動機車，再跨足電動車充電樁的開發與生產，以順應全球電動車發展趨勢。

新開發的電動車充電樁，初期將與集團關係企業興亞營造合作，搭配其所承攬的住宅建案同步建置。興亞目前在建的建案有9案，金額超過150億元，下半年仍持續增加中。

金雨今年2月召開股東臨時會，通過私募現增發行新股案，預計私募總股數不超過5,500萬股，並自股東臨時會決議之日起一年內分三次發行，主要用於充實營運資金，以及未來營運發展或轉投資的資金需求。

第一次私募共計860萬股，每股私募價格為19.73元。其中，工業電腦大廠樺漢科技，旗下樺成國際投資參與私募500萬股，比例為58.14%，金雨法人董事興亞營造則參與私募360萬股，比例為41.84%。

透過此次私募，樺成持有金雨10.44%股份，躍居第二大法人股東；而金雨也藉此挹注逾1.69億元資金，增資後股本由3.92億元增至4.78億元。

樺漢科技主要看好金雨深耕自動販賣機與博弈機台領域的充足經驗，以及在台灣、越南設有生產基地；而樺漢為工業物聯網及嵌入式科技的全球領導廠，雙方結盟後，將可提升整機整合能力，建立非中製造基地，進一步滿足歐美客戶產地需求。

至於智能販賣機部分，卓政懋指出，金雨未來將透過爭取標案方式，擴大校園、工廠、高鐵、捷運及政府機關的標案，目前全台已陸續建置超過500個據點，預計今年底可突破1,000點。

據了解，國防部所屬各營區中設置的自動販賣機超過4,200台，將逐步更換為多功能智能機台，金雨將積極爭取這項汰舊換新的商機。

另外，自動販賣機開立發票新制上路，卓政懋說，已陸續接獲來自中小型自營商洽談數百台自動販賣機訂單，預期這波換機潮將自今年起逐步發酵。

金雨董事長卓政懋表示，金雨將全力深耕智能販賣機市場。記者宋健生/攝影
金雨董事長卓政懋表示，金雨將全力深耕智能販賣機市場。記者宋健生/攝影

股東臨時會 樺漢科技

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