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華固鍾榮昌：Q3房市重拾交易動能 未來2年仍在高原期

經濟日報／ 記者陳美玲／即時報導
華固建設董事長鍾榮昌今（31）日在股東會上指出，房市目前仍在高原期，雖然現在因疫情、升息、打炒房政策的影響，交易量稍微下降，不過疫情過後，市場將會逐步回溫，認為第3季房市將重拾交易動能。記者陳美玲／攝影
華固建設董事長鍾榮昌今（31）日在股東會上指出，房市目前仍在高原期，雖然現在因疫情、升息、打炒房政策的影響，交易量稍微下降，不過疫情過後，市場將會逐步回溫，認為第3季房市將重拾交易動能。記者陳美玲／攝影

華固建設（2548）董事長鍾榮昌今（31）日在股東會上指出，房市目前仍在高原期，雖然現在因疫情、升息、打炒房政策的影響，交易量稍微下降，不過疫情過後，市場將會逐步回溫，認為第3季房市將重拾交易動能。

他強調，整體看來，國內房市仍在高原期，未來一、二年仍是維持此市況，主因高通膨環境，市場對買房保值需求仍強勁。不過今年因有政府抑制房市的調控政策，加上升息、疫情等影響，認為今年房市將呈「量縮價緩漲」格局。

鍾榮昌指出，雖然目前國內疫情影響房市表現，不過對照去年嚴峻情況，今年相對緊張程度較小一些，認為在疫情干擾過後，市場買氣將逐漸回穩，預估第3季房市動能將會恢復，市場遞延買氣再現。

他強調，今年房價不可能向去年一樣大漲，但價格部分將因反映原物料價格大漲，呈現緩漲情況，可能會出現溫和上升5~10%幅度。

對於政府打炒房政策，鍾榮昌指出，央行選擇性信用管制對豪宅市場影響較大，像是台北市總價7,000萬元以上產品、新北市逾6,000萬元、其他四都超過4,000萬元房屋都有限貸令，但從供給面來看，現在豪宅供給量很少了，因此好的產品仍會有買盤支撐。

房市 疫情 炒房

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