三一東林汽車事業下半年搶進大陸 攻改裝車商機

三一東林科技（3609）董事長陳睿謙表示，三一東林將以中國大陸高端汽車販售與改裝市場作為首要海外擴展地，下半年預計於上海、天津等地獨資或與當地合作夥伴共同打造全新展間，並推出獨家電動車改裝成車品牌，搶攻每年高達千億人民幣改裝車商機。

三一東林公司進一步指出，預期隨著台灣、中國大陸新據點的規模經濟效益發酵，高毛利的開發設計與改裝零件占比將會逐漸提高，將能進一步帶動獲利表現。

三一東林今(31)日召開股東常會，除承認2021年度營業報告書及財務報表，並通過私募現增發行新股案，預計私募總股數不超過1,730萬股，主要用於引進策略性投資人，增強競爭優勢並擴大公司的銷售市場。

三一東林自去年4月董事長陳睿謙上任後積極調整公司組織架構與商業模式轉型，目前兩大業務分別為電子科技事業群與汽車科技事業群，而轉型成效同步反應在業績表現上， 2021年合併營收新台幣8.12億元，大幅成長75.12％，成功帶動營運由虧轉盈。今年1-4月營收已達3.17億元，較去年同期大幅成長89.22%。

三一東林目前為德系BRABUS、STARTECH、TECHART、NOVITEC、ABT、KLASSEN、HOFELE、MORGAN MOTOR等高端精品汽車改裝成車品牌之台灣獨家總經銷，並同步擁有ABT等品牌中國大陸總經銷。