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華新布局再擴大 斥資約70億元整併義大利CAS鋼廠

經濟日報／ 記者朱曼寧／即時報導
華新麗華董事長焦佑倫。記者朱曼寧／攝影
華新麗華董事長焦佑倫。記者朱曼寧／攝影

華新麗華股份有限公司（1605）今（31）日董事會決議，以2.25億歐元（約新台幣70億元），向義大利Marzorati家族取得歐洲不銹鋼棒及盤元領導廠商Cogne Acciai Speciali公司（以下簡稱CAS）70%股權，結合雙方產品、技術及市場優勢，成為全球化不銹鋼企業，預計今年底前完成併購程序。

CAS為義大利不銹鋼棒及盤元之主要生產廠商，生產高值化特殊鋼種，其擁有產業認證之高端產品利基市場，居歐洲市場領導地位，在全球15個國家有銷售據點，目前產能約22萬噸，主要應用在汽車、油氣、航太、醫療與機械加工產業。

華新指出，不銹鋼事業透過此次收購CAS，在產品、技術、設備、通路與客戶將形成互補與綜效，規模擴大，增加整體競爭力，成為全球不銹鋼棒及盤元的龍頭企業。

CAS現有經營者Marzorati家族在鋼鐵領域耕耘半個世紀，有著深厚的產業經驗。華新與Marzorati家族皆十分重視ESG理念，在全球戰略上亦有共同願景，華新表示，非常榮幸能夠與其結合共同發展。

不銹鋼 華新麗華 義大利

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