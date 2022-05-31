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燁輝開出6月盤價 內銷最高跌1200元、外銷降50美元

經濟日報／ 記者林政鋒／即時報導

全球最大單一鍍面鋼廠燁輝（2023）開出6月盤價，內銷鍍鋅、烤漆鋼材每公噸跌1000元至1200元，外銷降50美元。雖然行情下修，燁輝強調6月鋼價有望觸底回升。

法人表示，除了燁輝之外，目前包括中鋼（2002）以及大陸知名的鋼鐵產業分析師都傾向鋼市在6月回溫，鋼市能量不斷累積，對中長期有利。31日燁輝收盤20.5元、跌0.2元。

燁輝指出，目前全球鋼市供需兩弱的結果，鋼價持續向下修正，包括大陸寶武、鞍本集團、越南河靜，以及國內的中鋼、中鴻（2014）等鋼廠全數開出跌價新盤。

燁輝決定6月新盤價鍍鋅每公噸跌1000元，烤漆降1200元，外銷每公噸跌50美元，以貼近市場，靜待景氣需求回溫。

燁輝 中鋼 鋼價

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