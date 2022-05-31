普生居家快篩試劑 打入全省259家大樹藥局

普生（4117）今（31）日宣布，旗下家用新型冠狀病毒抗原快篩試劑，已正式打入全台最大的大樹連鎖藥局通路，今日於全省共259家大樹藥局正式上架販售，每支上架單價為150元，以滿足全台新冠快篩試劑高度市場需求，並有助於提升普生GBC品牌良好市場知名度，進一步創造集團整體檢測試劑業務成長力道。

普生表示，集團致力完善新冠檢測試劑產品線布局，除擁有RT-PCR核酸試劑、專業版快篩抗原試劑、ELISA抗體試劑、以及VTM病毒採集組及核酸萃取劑等產品，5月底旗家用快篩試劑已成功通過台灣衛福部專案製造申請核可，這項產品檢測時間僅需10-15分鐘的反應時間，且目前新冠肺炎變異株Alpha、Beta、Gamma、Delta和Omicron等，都不會影響普生家用新型冠狀抗原試劑檢測性能，仍可準確檢測採集樣本是否感染新冠肺炎病毒，準確率超過90％以上。

此外，普生除了委託長庚大學與病毒感染研究中心實驗室進行項目委託檢驗，經實際測試結果產品可辨識原始株、Delta變異株等，同時也經過台大醫院BSL3研究與檢驗實驗室項目委託檢驗，亦可辨識Omicron新型變異株。

普生為國家防疫隊的一員，具備研發、製造、臨床實驗及各國經銷業務佈局等一條龍營運模式，於生醫檢測領域擁有高度競爭利基，為因應目前客戶檢測試劑訂單需求，除積極掌握原料交期、針對旗下竹科廠試劑生產流程優化，提升整體產能規模與產能稼動率，同時進行內部銷售業務組織調整，戮力深化旗下精準試劑檢測業務，奠定集團良好穩健營運基石，並持續拓展液態活檢、CDMO(委託開發及生產)、檢測服務、P113抗菌胜肽藥品等業務領域，穩步堆疊集團中長期良好成長動能。