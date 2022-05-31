台船承造關務署第二艘巡緝艇 今舉行命名暨下水典禮

台船為財政部關務署建造4艘100噸級巡緝艇，第二艘於今(31)日在台船高雄廠舉行命名暨下水典禮，由關務署高雄關關務長陳木榮及台船周志明副總經理共同主持，並邀請高雄關副關務長張淑娟女士擔任命名擲瓶人。

本艇於完工後將配置於轄區遼闊，包括嘉義、臺南、高雄、屏東、臺東諸縣市、澎湖列島及金門地區；業務性質多元，服務項目包括海空運進出口貨物、海空運旅客、國際郵包及保稅業務等各項通關服務及查緝業務的「高雄關」。

台船並指出，「海關巡緝艇汰舊換新計畫-100噸級巡緝艇4艘採購案」，預算8億2千5百萬元，109年由台船公司得標，以財團法人船舶暨海洋產業研發中心合約設計進行機能與細部設計以及建造。第二艘巡緝艇於110年06月18日開工，12月29日舉行安龍典禮，全案建造過程遵照各建造節點順利進行，今日順利舉行下水暨命名典禮，預計本年10月底交艇。

本型艇的船型設計，為下鋼上鋁之結構，上部結構採用鋁金屬，主要考量減輕船舶重量，又兼具結構強度。本船全長32公尺，船寬7公尺，滿載排水量174.8噸，滿載船速27節。蒲氏風力3級以下時，船速可達30節，亦即約每小時55公里之速度，人員配置30員。相較過去100噸巡防救難艇，船艉採加寬船型設計，大幅提升排水量及載重噸。船上搭配兩部2580KW高速柴油主機、減速齒輪、兩套五葉固定螺距螺槳。

主機分別提供乾式消音器及濕式排煙系統，在最深水線仍可順暢排煙，另偵蒐裝備配有低光源偵測功能夜視系統及星光夜視雙筒望遠鏡。此外，本案交船後有2年保固保養工作，將有效執行交船後相關保固或保養責任，目前台船公司已建立保固保養平台，並擴大維修保養能量，為國內各公務船舶做好造修合一準備。

台船配合國家政策進行多角化改造，目前是以商船、國艦國造、離岸風電等三大方向進行規劃及轉型。巡緝艇這部份，歸納為國艦國造這領域的公務船。這幾年，台船參與了很多政府機關推出的計畫，包括海軍的國造潛艦、新型兩棲船塢運輸艦、新型救難艦、海巡署推出的4000噸級、1000噸級、100噸級巡防艦，教育部的海洋實習船等，這些都是屬於國艦國造領域。

在離岸風電方面，台船公司參與了部分水下鋼構基礎的生產，明年在海工浮吊船環海翡翠輪(Green Jade)建造完成後，將從中能風場開始投入風場的海上施工。

未來，台船公司將整合現有管理資訊系統確保國艦國造的優良品質與後續優良的維保服務，有效帶動國內相關產業之就業市場，以培養造船產業優秀人才，並秉持建廠精神，戮力以赴，也期許成為公務艦艇全壽期後勤與維修保養母廠，一同守護國土不負國人期待。