快訊

教育部半年內擬教師兼職辦法 「這工作」確定不能碰

巨響後黑煙沖天！1公里外高雄阿蓮區居民 拍到AT-3墜機前關鍵畫面

台船承造關務署第二艘巡緝艇 今舉行命名暨下水典禮

經濟日報／ 記者吳秉鍇／即時報導
台船承造財政部關務署第二艘100噸級巡緝艇今日舉行命名暨下水典禮。照片／台船提供
台船承造財政部關務署第二艘100噸級巡緝艇今日舉行命名暨下水典禮。照片／台船提供

台船為財政部關務署建造4艘100噸級巡緝艇，第二艘於今(31)日在台船高雄廠舉行命名暨下水典禮，由關務署高雄關關務長陳木榮及台船周志明副總經理共同主持，並邀請高雄關副關務長張淑娟女士擔任命名擲瓶人。

本艇於完工後將配置於轄區遼闊，包括嘉義、臺南、高雄、屏東、臺東諸縣市、澎湖列島及金門地區；業務性質多元，服務項目包括海空運進出口貨物、海空運旅客、國際郵包及保稅業務等各項通關服務及查緝業務的「高雄關」。

台船並指出，「海關巡緝艇汰舊換新計畫-100噸級巡緝艇4艘採購案」，預算8億2千5百萬元，109年由台船公司得標，以財團法人船舶暨海洋產業研發中心合約設計進行機能與細部設計以及建造。第二艘巡緝艇於110年06月18日開工，12月29日舉行安龍典禮，全案建造過程遵照各建造節點順利進行，今日順利舉行下水暨命名典禮，預計本年10月底交艇。

本型艇的船型設計，為下鋼上鋁之結構，上部結構採用鋁金屬，主要考量減輕船舶重量，又兼具結構強度。本船全長32公尺，船寬7公尺，滿載排水量174.8噸，滿載船速27節。蒲氏風力3級以下時，船速可達30節，亦即約每小時55公里之速度，人員配置30員。相較過去100噸巡防救難艇，船艉採加寬船型設計，大幅提升排水量及載重噸。船上搭配兩部2580KW高速柴油主機、減速齒輪、兩套五葉固定螺距螺槳。

主機分別提供乾式消音器及濕式排煙系統，在最深水線仍可順暢排煙，另偵蒐裝備配有低光源偵測功能夜視系統及星光夜視雙筒望遠鏡。此外，本案交船後有2年保固保養工作，將有效執行交船後相關保固或保養責任，目前台船公司已建立保固保養平台，並擴大維修保養能量，為國內各公務船舶做好造修合一準備。

台船配合國家政策進行多角化改造，目前是以商船、國艦國造、離岸風電等三大方向進行規劃及轉型。巡緝艇這部份，歸納為國艦國造這領域的公務船。這幾年，台船參與了很多政府機關推出的計畫，包括海軍的國造潛艦、新型兩棲船塢運輸艦、新型救難艦、海巡署推出的4000噸級、1000噸級、100噸級巡防艦，教育部的海洋實習船等，這些都是屬於國艦國造領域。

在離岸風電方面，台船公司參與了部分水下鋼構基礎的生產，明年在海工浮吊船環海翡翠輪(Green Jade)建造完成後，將從中能風場開始投入風場的海上施工。

未來，台船公司將整合現有管理資訊系統確保國艦國造的優良品質與後續優良的維保服務，有效帶動國內相關產業之就業市場，以培養造船產業優秀人才，並秉持建廠精神，戮力以赴，也期許成為公務艦艇全壽期後勤與維修保養母廠，一同守護國土不負國人期待。

台船

延伸閱讀

新防疫措施上路！9種情況免戴口罩 3類活動必「打三劑」

萬海航運加入「絲路聯盟」 落實船舶減碳

廣西綠色航運 全面防治船舶汙染

台船交付海巡署4000噸級新竹艦 可作醫療救護船

相關新聞

中鋼單是鋼胚爐減排 5月就取得36座大安公園減碳量

中鋼（2002）節能減排行動持續有好成績。最新針對鋼胚熱進爐優化，以減少使用加熱燃料，5月共取得1.4萬公噸溫室氣體抵換...

台人最想去日本景點是這裡 虎航攜手樂天推航空聯名卡

瞄準後疫情時代國際旅遊市場，台灣虎航攜手樂天推出全新航空聯名卡—「樂虎卡」，提供台灣虎航購票全年3%回饋、旅日消費最高2...

中鋼鋼胚熱進爐優化取得1.4萬噸溫室減量抵換額度

中鋼(2002)為降低溫室氣體排放及減少鋼胚加熱燃料之使用，自2015年於廠內執行鋼胚熱進爐優化方案，並於2020年通過...

房市冷卻！四大房仲5月交易量持續降溫 量縮1-2成

疫情急速升溫，房市轉冷，四大房仲今（31）日發布5月自家門市交易量，全台交易量持續呈現衰退、停滯現象，與4月相比，減少1...

TOD帶動商機 新莊知產專用區都市計畫公告實施

新北市府為落實「三核心」政策，主動盤點市有閒置土地，將捷運新莊產業園區站旁共計3公頃停車場用地及機關用地變更為特定產業專...

議價好時機？看屋數量大減3成 專家：有望重演去年劇本

疫情快速升溫，5月房市大受影響，對房市交易也產生明顯干擾，信義房屋今（31）日發布5月網路預約看屋數量，線上看屋的人數，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。