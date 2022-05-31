事欣科審慎樂觀看今年營運 估Q2獲利優於首季

工業電腦廠事欣科（4916）今（31）日舉行股東會，通過配發現金股利0.5元及董事會改選，事欣科看好第2季營收、獲利都將優於首季，全年逐季成長態勢不變，事欣科董事長廖文嘉指出，公司在博奕及KIOSK等產品明顯感受客戶需求增溫，航太及國防產品亦將受惠全球商旅復甦帶動產業需求回升，因此審慎樂觀看待今年營運。

事欣科去年營收20.98億元、年減37.9%，稅後純益1.06億元，較去年由虧轉盈，每股純益（EPS）達1.29元。今日股東會通過配發現金股利0.5元，及完成新一屆董事會改選等議案。

廖文嘉表示，去年因疫情影響全球經濟趨緩或復甦力道未如預期，及下半年陸續受國際原物料短缺影響出貨，加上因喪失對恩德（1528）控制力，故未將其納入合併財報之編制個體，因此營收才出現衰退。

展望今年營運，廖文嘉指出，雖新冠疫情影響仍存在，所幸在各國防疫措施陸續見效、各國邊境將陸續開放，另外，國際原物料供應亦將逐步緩解，預期今年全球經濟或將明顯增長。

廖文嘉強調，事欣科在博奕及KIOSK等產品明顯感受客戶需求增溫，航太及國防產品亦將受惠全球商旅復甦帶動產業需求回升，因此審慎樂觀看待今年營運。

事欣科今年4月營收1.8億元，月減23.5%、年減15.4%，主要是受到缺料影響，拖累博奕及KIOSK出貨；累計事欣科今年前4個月營收為7.23億元，年增12.1%。

事欣科指出，博奕及KIOSK訂單仍強勁，加上去年遞延的訂單在今年持續出貨，預期在業績規模擴大下，第2季營收、獲利都將優於首季表現。

事欣科今年成長動能主要來自博奕及KIOSK業務回溫，航太、國防業務則預期相比去年小幅成長，全年來看，事欣科維持今年逐季成長態勢不變，營收相較去年將有雙位數增長。